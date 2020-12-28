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Babasına yumruk attı, 7,5 yıl hapis cezası yedi

’da 6 ay önce 53 yaşındaki R.T. isimli kişi, A.T. isimli oğluna para vermediği için, oğlunun ona yumruk attığı iddiasıyla polise giderek şikâyetçi olmuştu. Savcılıkta hazırlanan iddianame tamamlandıktan sonra, babasına yumruk atan A.T. hakkında mahkeme 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:06 ABONE OL
Babasına yumruk attı, 7,5 yıl hapis cezası yedi

Trabzon'un Çömlekçi mahallesinde kendisine para vermeyen babasına yumruk atan şahsın, babasının şikayetçi olması üzerine iddianame hazırlandı. Tamamlanan iddianame doğrultusunda A.T. adlı şahıs hakkında 7,5 yıl hapis cezası istendi.

İddiaya göre A.T isimli kişi otomobil satın almak için babası R.T'den para istedi. Bu talebine olumsuz yanıt alan A.T. ile babası R.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle oğlunun kendisine yumrukla darp ettiğini öne süren baba R.T, polise giderek oğlundan şikayetçi oldu. Oğluna karşı koruma talebinde de bulunan babanın şikayeti üzerine Savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.T, serbest bırakıldı. Savcılık, A.T. hakkında "hakaret ve konutta yağma" suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Trabzon 1.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılanan A.T, babasına yönelik hakaret içerikli sözleri sarf etmediğini savunarak beraatini istedi.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, yağma eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı için sanığın 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Babasına yumruk attı, 7,5 yıl hapis cezası yedi
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