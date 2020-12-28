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Bağ evini pavyona çevirdiler

’da Jandarma, bir bağ evinde alkollü eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 6'sı kadın, 14 kişiye 3 bin 150 lira toplamda 63 bin lira ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeni ile 18 bin lira olmak üzere toplamda 81 bin lira idari para cezası uygulandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:35 ABONE OL
Bağ evini pavyona çevirdiler

Bursa'da Kestel Merkez Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel tim tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kestel İlçesi Derekızık Mahallesinde bir bağ evinde alkollü eğlence yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin izlemeye aldığı bağ evinde yapılan kontrolde dışarıdan camları kalın perdelerle kapatılarak içeride alkollü eğlence düzenledikleri öğrenildi. Düğmeye basan ekipler içeride masa ve mutfak düzeni oluşturularak içkili mekana çevrilmiş bağ evine baskın düzenledi. İçeride 14 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 20 şahsın masalarda alkol alarak eğlendiği sırada suç üstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine Muhalefet suçundan her bir şahsa ayrı ayrı 3 bin 150 lira toplamda 63 bin lira ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeni ile 18 bin lira olmak üzere toplamda 81 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Bağ evini pavyona çevirdiler
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