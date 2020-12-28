Bahçesaray’da kapanan yollar açıldı

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı Van'da birçok mahalle ve mezra yolunun kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durması ile birlikte Bahçesaray Belediyesi, kardan dolayı kapanan kırsal mahalle ve mezraların yolunu açma çalışmaları başlattı.

KAPALI YOLLAR AÇILDI

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin de destek verdiği yol açma çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Güneyyamaç ve Özbeyli mahallelerin yolları açılarak ilçede kardan kapalı mahalle yolu kalmadı. Yol açma çalışmalarını takip eden Bahçesaray Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, mahalle sakinlerini ziyaret edip sorun ve sıkıntıları yerinde dinledi.