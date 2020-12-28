Balkondan atlayan genç ameliyat edildi

Melikşah'ı ameliyat eden Fırat Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Yılmaz, "Elazığ'da yaşadığımız deprem esnasında bulunduğu binanın ikinci katından korkuyla kendini atan bir hastamız. Melikşah'ın bize geldiğinde sağ boyun kırığı ve sağ el bileği kırığı vardı. Bizim için kırık çok acil değildir. Hemen acil ameliyat etmek gerekmez. Ama Melikşah femor boynunu kırmıştı. Ortopedide ilk 12 saatte almamız gereken ve acil addettiğimiz kırıklardan biridir boyun kırığı. Biz de femor kırığı nedeniyle geldiğinin 3. saatinde acil olarak ameliyata aldık. Femor boynunu üç adet kanele vida ile tespit ettik. Ameliyatlarımız iyi geçti. Bugün itibariyle hastamız iyi. Genel durumu iyi. El bileği için alçı yaptık. Orada da bir sorunumuz yok. Bugün itibariyle hastamızı taburcu etme aşamasına geldik." dedi.

"BİNA YIKILACAK DİYE DÜŞÜNDÜM, ATLADIM"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Melikşah Özbek, "O gün uykusuzdum. Geç uyumuştum. 24 Ocak depremini de yaşamıştım. Bu defa bina kesin yakılacak diye düşündüm. Deprem olduğu an camdan balkona, balkondan da aşağı atladım. Uykulu haldeydim zaten. Bir anlık telaşla atladım. Yorgun ve paniğin neden oldu. Boynum ve bileğimde kırık oldu. Allah razı olsun Erhan Hocam ameliyatımı yaptı. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.