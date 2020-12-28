Başiskele zaman ve yakıttan tasarruf dağlayacak

Kocaeli Başiskele İlçesi Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçeye ve halkına daha güzel işler yapabilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temel atma törenine katıldı. Başiskele'nin Ovacık Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine belediye başkan yardımcıları, ilgili müdürler ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Tören öncesi yetkililerden bilgi alan Başkan Özlü, daha sonra temel atma butonuna besmele çekerek bastı.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

Temel atma töreni sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, "Daha güzel ve temiz Başiskele için hizmet binalarımızı da yeniliyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binamızın temel atma törenini gerçekleştirdik. İnşaat çalışmaları bittiğinde Temizlik İşlerimiz buradan yürütülecek. Özellikle en önemlisi de buraya Atık Aktarma İstasyonu ve Atık Ayrıştırma Tesisisimizi kuracağız. Atık Aktarma İstasyonumuz ile belediyemize büyük bir tasarruf sağlayacağız. Şöyle ki bizim çöp kamyonlarımız her gün İZAYDAŞ'a gidiyor. Yaklaşık ilçemizden oraya gidene kadar 30 km yol yapıyorlar. Burası tamamlandığında ise çöp kamyonlarımız buraya atıklarını bırakacak ve araçlarımızı bir tur daha kullanma şansımız olacak. Bu da bize hem verimlilik hem de yakıt olarak tasarruf sağlayacak. Daha temiz Başiskele için ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olsun." dedi.