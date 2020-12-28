İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmakta olan bekçiler, geceleri vatandaşları korumakla görev yapmaktadırlar. Bekçi alımlarını takip etmek istiyorsanız İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmakta olan duyuruları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

BEKÇİ NASIL OLUNUR?

Bekçi olmak için üç aşamalı sınavdan geçmelisiniz. Yapılacak olan bu üç aşamalı sınav yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik olacaktır. Bu sınavlar arasından ilk önce yazılı sınava gireceksiniz. Yazılı sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür sorularından sınav olacaksınız.

Sınava girdiğinizde soruların cevaplarını optik üzerine işaretlemelisiniz ve sınavınızı öyle tamamlamalısınız. Sınavı geçme puanı en az 50'dir. İkinci olarak gireceğiniz sınav fiziki yeterlilik sınavıdır. Bu sınavda ise kişilerin kabiliyeti ön plandadır. Ve bu aşamada 60 puan alan vatandaşlarımız başarılı sayılacaktır. 60 puan alamayanlar ise başarısız sayılacak.

Üçüncü olarak gireceğiniz sınav ise sözlü sınav olacaktır. Bu aşamada kişinin özgüveni ön plana çıkmaktadır. Bu sözlü sınavda kişinin bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, kişinin özgüveni ve vücut dilidir. Her biri ayrı ayrı olmak üzere yirmişer puandır. Bu sınavdan da 70 alan kişiler aşamayı başarılı bir şekilde geçirmiş olacaktır.

Bu üç sınavın girişi yapıldıktan sonra tüm notlar hesaplanacaktır. Bu hesaplamada yazılı ve fiziki sınavdan alınan puanın %25 i sözlü olan sınavın ise %50 si baz alınacak.

BEKÇİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Gerçekleştirmek istediğiniz başvuruyu iki farklı yöntem ile yapabilirsiniz. Bunlardan ilk yöntem online başvuru. İnternet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için https://pa.edu.tr/ linkine tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi e-Devlet üzerinden de yapma imkanınız vardır. Diğer bir yöntem ise bireysel başvuru yöntemidir. Bu şekilde ön başvuru ile mesai saatleri arasında sağlık kontrollerini gerçekleştirmek için Polis Akademisine gidiliyor.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alım şartları aşağıdaki gibidir:

T.C. vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

En az 1.67 boy

Başvuru yaptığı yerde en az bir senede oturuyor olması

Askerliğini tamamlaması

Ağır hapis, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik veya başka bir suçtan hüküm giymemesi

Kötü tanınmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silah kullanmaya bir engel olmaması

Alkol, uyuşturucu tedavisi görmemesi

Terör örgütüne katılmaması

Siyasi partiye üye olmaması

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI EVRAKLAR

Sınav dilekçesi,

Kimlik kartı,

Diplomanın aslı ve fotokopisi,

Dört adet biyometrik fotoğraf,

Sınav ücretinin yatırıldığını kanıtlayan dekont,

Askerliğin bittiğini gösteren belge.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu olan bekçilerin maaşı: 4,302,80 TL.

Lise mezunu olan bekçilerin maaşı: 4.352 TL ve 4.455 TL arası

Ön lisans mezunu olan bekçilerin maaşı: 4,350 TL ve 4,400 TL arası

Lisans mezunu ve bekar olan bekçilerin maaşı: 4,404 TL ve 4,657 TL arası

EGM BEKÇİ ALIMI

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı ile ilgili tarihler merak ediliyor. Bekçi olmak isteyen adaylar "bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman" sorusunun yanıtını arıyorlar. Bekçi alımı ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi. Bekçi alımı ile ilgili duyurulara https://www.pa.edu.tr/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kadın bekçi nasıl olunur? Sorusu da merak ediliyor. Şu an için kadın bekçi alımı bulunmamaktadır. Fakat polislik sınavlarına kadınlar başvurabilmektedir.

BEKÇİ ALIMI SAĞLIK YÖNETMELİĞİ

Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin Devlet memuru olarak atamaları yapıldıktan sonra, sağlık yönünden çalışma koşullarının belirlenmesinde, malullüklerinde ve sağlıkla ilgili diğer durumlarında bu Yönetmeliğin polis memurları için belirlediği hükümler uygulanır.

Sağlık kurulu raporuna göre;