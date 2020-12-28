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? Bekçi olma şartları nelerdir?

Bekçiler, geceleri belirlenen bir yerin güvenliğini sağlamakla görevli olan kişidir. Bekçiler genellikle 22:00 ile 06:00 saatleri arasında görev yapmaktadırlar. ? Sorusunun yanıtını merak edenler için hazırladık. Bekçi olma şartları nelerdir? İşte, bekçi olmak isteyen vatandaşlarımız için tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:10 Son Güncelleme: 28.12.2020 13:24 ABONE OL
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmakta olan bekçiler, geceleri vatandaşları korumakla görev yapmaktadırlar. Bekçi alımlarını takip etmek istiyorsanız İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmakta olan duyuruları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

BEKÇİ NASIL OLUNUR?

Bekçi olmak için üç aşamalı sınavdan geçmelisiniz. Yapılacak olan bu üç aşamalı sınav yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik olacaktır. Bu sınavlar arasından ilk önce yazılı sınava gireceksiniz. Yazılı sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür sorularından sınav olacaksınız.

Sınava girdiğinizde soruların cevaplarını optik üzerine işaretlemelisiniz ve sınavınızı öyle tamamlamalısınız. Sınavı geçme puanı en az 50'dir. İkinci olarak gireceğiniz sınav fiziki yeterlilik sınavıdır. Bu sınavda ise kişilerin kabiliyeti ön plandadır. Ve bu aşamada 60 puan alan vatandaşlarımız başarılı sayılacaktır. 60 puan alamayanlar ise başarısız sayılacak.

Üçüncü olarak gireceğiniz sınav ise sözlü sınav olacaktır. Bu aşamada kişinin özgüveni ön plana çıkmaktadır. Bu sözlü sınavda kişinin bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, kişinin özgüveni ve vücut dilidir. Her biri ayrı ayrı olmak üzere yirmişer puandır. Bu sınavdan da 70 alan kişiler aşamayı başarılı bir şekilde geçirmiş olacaktır.

Bu üç sınavın girişi yapıldıktan sonra tüm notlar hesaplanacaktır. Bu hesaplamada yazılı ve fiziki sınavdan alınan puanın %25 i sözlü olan sınavın ise %50 si baz alınacak.

BEKÇİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Gerçekleştirmek istediğiniz başvuruyu iki farklı yöntem ile yapabilirsiniz. Bunlardan ilk yöntem online başvuru. İnternet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için https://pa.edu.tr/ linkine tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi e-Devlet üzerinden de yapma imkanınız vardır. Diğer bir yöntem ise bireysel başvuru yöntemidir. Bu şekilde ön başvuru ile mesai saatleri arasında sağlık kontrollerini gerçekleştirmek için Polis Akademisine gidiliyor.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alım şartları aşağıdaki gibidir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • En az lise mezunu olmak
  • En az 1.67 boy
  • Başvuru yaptığı yerde en az bir senede oturuyor olması
  • Askerliğini tamamlaması
  • Ağır hapis, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik veya başka bir suçtan hüküm giymemesi
  • Kötü tanınmamak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Silah kullanmaya bir engel olmaması
  • Alkol, uyuşturucu tedavisi görmemesi
  • Terör örgütüne katılmaması
  • Siyasi partiye üye olmaması

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI EVRAKLAR

  • Sınav dilekçesi,
  • Kimlik kartı,
  • Diplomanın aslı ve fotokopisi,
  • Dört adet biyometrik fotoğraf,
  • Sınav ücretinin yatırıldığını kanıtlayan dekont,
  • Askerliğin bittiğini gösteren belge.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

  • İlkokul mezunu olan bekçilerin maaşı: 4,302,80 TL.
  • Lise mezunu olan bekçilerin maaşı: 4.352 TL ve 4.455 TL arası
  • Ön lisans mezunu olan bekçilerin maaşı: 4,350 TL ve 4,400 TL arası
  • Lisans mezunu ve bekar olan bekçilerin maaşı: 4,404 TL ve 4,657 TL arası

EGM BEKÇİ ALIMI

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı ile ilgili tarihler merak ediliyor. Bekçi olmak isteyen adaylar "bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman" sorusunun yanıtını arıyorlar. Bekçi alımı ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi. Bekçi alımı ile ilgili duyurulara https://www.pa.edu.tr/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kadın bekçi nasıl olunur? Sorusu da merak ediliyor. Şu an için kadın bekçi alımı bulunmamaktadır. Fakat polislik sınavlarına kadınlar başvurabilmektedir.

BEKÇİ ALIMI SAĞLIK YÖNETMELİĞİ

  • Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.
  • Çarşı ve mahalle bekçilerinin Devlet memuru olarak atamaları yapıldıktan sonra, sağlık yönünden çalışma koşullarının belirlenmesinde, malullüklerinde ve sağlıkla ilgili diğer durumlarında bu Yönetmeliğin polis memurları için belirlediği hükümler uygulanır.

Sağlık kurulu raporuna göre;

  • A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmaya devam ederler.
  • D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
  • E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

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