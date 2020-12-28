Belediyeden kuş evleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için yaptığı kedi evlerinden sonra, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı personelleri de tamamı atık malzemelerden oluşan kuş evleri yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, "Osmanlı döneminde kuş evleri canlılara gösterilen merhamet, sevgi ve zerafetin sembolüydü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ecdadımızın bu nahifliğini devam ettirme amacıyla inşa edildi. Kocadağ, "Merhamet edene Allah da merhamet eder; yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin" hadisini hatırlatarak açıklamada bulundu.