Bingöl’de 3 ayrı evde yapılan aramada cephanelik çıktı

Bingöl'ün Karlıova İlçesinde jandarma komutanlığı tarafından 3 ayrı evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 25 Aralık 2020 tarihinde Karlıova İlçesi kırsalında bulunan 3 ayrı adreste yapılan aramalarda uzun namlulu silah, tabanca, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat bulundu.Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda; 1 adet 9 mm çapında Star marka ruhsatsız tabanca,1 adet Star marka tabanca şarjörü, 6 adet 9 mm çapında Star marka tabanca fişeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 95 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof piyade tüfeğe ait fişek, 45 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 25 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet kuru sıkı tabanca, 28 adet kuru sıkı tabancaya ait fişek,1 adet hücum yeleği, 1 adet Bila marka ruhsatsız av tüfeği, 30 adet Bila marka ruhsatsız av tüfeğine ait fişek,1 adet Berke Arms marka av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişekliği, 1 adet muşta ele geçirildiği öğrenildi.