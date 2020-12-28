Birçok şey nasıl yazılır? TDK doğru yazımı bir çok şey mi, birçok şey mi?

Gündelik yaşamda lügatımıza yerleşmiş olan birçok şey kelimesinin nasıl yazıldığı merak konusu. Bu nedenle vatandaşlar kelimenin doğru yazımı hakkında net bir bilgiye sahip olmak için bu kelimelerin yazılımının en doğru halini araştırılıyor. Zor zamanların adeta kurtarıcısı haline gelen Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi, yazılımında tereddüt edilen tüm kelimelerin konuyla ilgili olarak defalarca tıklanması ile sonuçlanıyor. Bu kelimelerden biri de birçok şey olarak karşımıza çıkıyor. Peki, TDK'ye göre birçok şey nasıl yazılır? Birçok şey nasıl yazılır? İşte TDK'ye göre birçok şey kelimesinin doğru yazımı…

BİRÇOK ŞEY NASIL YAZILIR?

Birçok şey kelimesi, sayısız belirsiz olmakla birlikte oldukça çok, bir hayli anlamına gelmektedir. Ayrı yazılımından dolayı Türk Dil Kurumu sitesinde birçok şey sözcüğü yer almamaktadır. Genellikle yazımı karıştırılan sözcüklerin başında gelen birçok şey kelimesi ile ilgili doğru yanıtlar aranıyordu. İşte bu kelimenin nasıl yazıldığına ilişkin detaylar…

BİRÇOK ŞEY DOĞRU YAZIMI

Bu kelimenin tam olarak doğru yazımı birçok şey şeklindedir. TDK'nin resmi sitesindeki mevcut bilgiye göre bu kelimede birçok birleşik şey ayrı olarak yazılmaktadır. Cümle içinde kullanımına şu örnekleri verebiliriz;