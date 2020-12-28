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? TDK doğru yazımı bir çok şey mi, birçok şey mi?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılımı ile sık sık hatalar yapılabiliyor. Bu noktada Türk Dil Kurumu’nun sayfası üzerinden ilgili kelimeler en doğru hali ile yanıt buluyor. Aslında çoğu birleşik kelimenin ayrı mı birleşik mi yazıldığını bilmemize rağmen o kelimenin nasıl yazıldığı ile alakalı olarak zaman zaman tereddütte kalabiliyoruz. O birleşik kelimelerden biri de birçok şey. Ayrı mı yazılıyor yoksa birleşik mi? Kafa karışıklığı da burada başlıyor. O yüzden ? TDK doğru yazımı bir çok şey mi, birçok şey mi? gibi soruların yanıtlarını detaylı olarak ele alacağız. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:13 ABONE OL
Birçok şey nasıl yazılır? TDK doğru yazımı bir çok şey mi, birçok şey mi?

Gündelik yaşamda lügatımıza yerleşmiş olan birçok şey kelimesinin nasıl yazıldığı merak konusu. Bu nedenle vatandaşlar kelimenin doğru yazımı hakkında net bir bilgiye sahip olmak için bu kelimelerin yazılımının en doğru halini araştırılıyor. Zor zamanların adeta kurtarıcısı haline gelen Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi, yazılımında tereddüt edilen tüm kelimelerin konuyla ilgili olarak defalarca tıklanması ile sonuçlanıyor. Bu kelimelerden biri de birçok şey olarak karşımıza çıkıyor. Peki, TDK'ye göre birçok şey nasıl yazılır? Birçok şey nasıl yazılır? İşte TDK'ye göre birçok şey kelimesinin doğru yazımı…

BİRÇOK ŞEY NASIL YAZILIR?

Birçok şey kelimesi, sayısız belirsiz olmakla birlikte oldukça çok, bir hayli anlamına gelmektedir. Ayrı yazılımından dolayı Türk Dil Kurumu sitesinde birçok şey sözcüğü yer almamaktadır. Genellikle yazımı karıştırılan sözcüklerin başında gelen birçok şey kelimesi ile ilgili doğru yanıtlar aranıyordu. İşte bu kelimenin nasıl yazıldığına ilişkin detaylar…

BİRÇOK ŞEY DOĞRU YAZIMI

Bu kelimenin tam olarak doğru yazımı birçok şey şeklindedir. TDK'nin resmi sitesindeki mevcut bilgiye göre bu kelimede birçok birleşik şey ayrı olarak yazılmaktadır. Cümle içinde kullanımına şu örnekleri verebiliriz;

  • Hayatımdaki olumsuz birçok şey tüm motivasyonumu düşürdü.
  • Almam gereken birçok şey var. Alışverişe çıkmam lazım.
  • Yapmam gereken birçok şey var ama ben henüz hazır değilim.
  • Yaptığım seyahatler sırasında birçok şey hafızama kazındı.
  • İstediğim birçok şey mağazada vardı.

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Birçok şey nasıl yazılır? TDK doğru yazımı bir çok şey mi, birçok şey mi?
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