Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

’in ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 28.12.2020 20:06 Son Güncelleme: 28.12.2020 20:50 ABONE OL
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza Bitlis-Tatvan-Ahlat karayolu kavşağında meydana geldi. Cumhuriyet mahallesi, Kale mahallesi ve Karşıyaka mahallelerinin kesiştiği 300 evler mevkisinde, M.G yönetimindeki 27 GD 750 plakalı kamyonet ile sürücüsü belirlenemeyen 06 DZ 1853 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, Mehmet Murat Yakışan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 5 yaralının da tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA