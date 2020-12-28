Bu sokaktan iki kişi geçemiyor... Genişliği tam 70 santim!

'BASKINLARA KARŞI YAPILMIŞ'



Mahallede üç semavi din ve buna bağlı mezheplere mensup vatandaşların ikamet ettiğini söyleyen Arıbaş, "Mahallemiz, dosta, düşmana her zaman birlikte mücadele azmini göstermiş ve özellikle 1910'dan 1938'e kadar Fransızlara karşı mücadele ederken burada üç dine mensup insan da aynı anda aynı yürekle ve şevkle mücadele etmiştir.

Sokakların dar olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, eğer bir baskına uğrarlarsa veya bir düşmana karşı koymak için evlerin bir arada olması, birbirine açılan pencerelerden kaçışı sağlama adına bir arada yapılmıştır, sokakları da öyle dardır" diye konuştu.