Bugün 28 Aralık bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu ve hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Hafta içi ve hafta sonu belirli saat aralıklarında uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde ihtiyaçlarını karşılamak üzere market çalışma saatleri araştırmasına çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son tedbir kararları genelgesine göre kısıtlamanın olduğu saatlerde Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ve 17.00 saatleri aralığında hizmet verirken hafta içi ise yine belirlenen saate kadar açık oluyor. Peki, Hafta sonu ve hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? İşte genelgedeki o detaylar…

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verebilecek…