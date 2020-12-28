Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri her gün binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle hafta sonuyla birleşen kısıtlama dört gün boyunca gerçekleşecek. Öte yandan hafta içi kısıtlama saatleri Pazartesi günü ile beraber araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

HAFTA SONU – HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Ülkemizde koronavirüs vakalarının ciddi bir artış yaşamasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni tedbirler uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanmaya devam eden kısıtlama hali İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; hafta içi akşam 21.00'da başlayarak bir sonraki gün 05.00'da sona eriyor…