Büyükşehir’in tabletleri öğrencilere ulaşıyor

Geçtiğimiz hafta öğrencilerin pandemi dönemindeki uzaktan eğitimine destek olmak amacıyla teslim edilen tabletler, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

EĞİTİME 6,5 MİLYON LİRALIK KATKI

Pandemi döneminde öğrencilerin eğitimine destek sağlayacak tabletlerin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilerek, bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda öğrencilere ulaştırılmaya başlandığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Gençlerimizin donanımlı olmasını, eğitimin aksamamasını göz ardı etmeyen bir anlayış ve yaklaşım içerisinde hareket ediyor, Milli Eğitimimizle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz mazeret üretmiyoruz, pandemi koşullarında üzerimize ne düşüyorsa onu yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan destek kampanyasında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere teslim edilen toplam 5 bin adet tabletin maliyeti 6,5 milyon lira olurken, yapılan destekler ile öğrencilerin eğitiminin aksamaması, ihtiyacın giderilmesi ve başarılı olması hedefleniyor.