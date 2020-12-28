Can dostlar için seferber oldular

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18 Aralık günü yapılan toplantıda, yaşanan koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediğini, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğunun ortaya çıktığını, havaların soğuması ve zor kış şartlarının görülmeye başlaması ile birlikte sokak hayvanlarının da yiyecek bulma noktasında zorlandığını belirterek. Kaymakamlıklar koordinasyonunda, kurum ve kuruluşlar ile gönüllülerin de içinde bulunacağı "Hayvan Besleme Grupları" nın oluşturulması talimatını verdi.

TEBESSÜM ETTİRDİ

Talimat sonrasında her ilçede kısa sürede Kaymakamlıklar koordinesinde Emniyet, Jandarma, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve gönüllülerden oluşan Hayvan Besleme Grupları kuruldu. Kurulan ekipler normal günlerde ve özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Mahalle mahalle, cadde cadde ve sokak sokak gezerek sokakta yaşayan kedi ve köpeklere mama ile su bıraktı. Özellikle yasaklı günlerde besleme gruplarının sokaklarda mama ve su verirken can dostların oluşturduğu manzaralar herkese tebessüm ettirdi.