Çığ altında çıkartılan mehmetçik memleketine uğurlandı

Şehit Özdemir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugayı Tuğgeneral Hasan Paçalı, il jandarma komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti eski il Başkanı Nurettin Fırat, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, CHP Başkan Yardımcısı Metin Karaman, polis, asker ve bazı kurum amirleri katıldı.