Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çığ altında çıkartılan mehmetçik memleketine uğurlandı

Çığ altında çıkartılan mehmetçik memleketine uğurlandı

"nin Şemdinli ilcesi Tekeli köyü Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun  açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin  üzerine çığ düşmesi sonucu Piyade sözleşmeli er şehit oldu.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 28.12.2020 22:24 ABONE OL
Çığ altında çıkartılan mehmetçik memleketine uğurlandı

Şehit Özdemir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugayı Tuğgeneral Hasan Paçalı, il jandarma komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti eski il Başkanı Nurettin Fırat, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, CHP Başkan Yardımcısı Metin Karaman, polis, asker ve bazı kurum amirleri katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çığ altında çıkartılan mehmetçik memleketine uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA