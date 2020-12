Darıca belediyesinden 1 yılda 2 milyon 650 bin lira yardım

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Darıca Belediyesi, 2020 yılında da kimsesizlerin kimsesi oldu. Vatandaşların sırtını dayadığı bir belediye anlayışıyla çalışan Darıca Belediyesi, yıl boyunca vatandaşlara engelli aracından eşya ve kömür yardımına, gıda kolisinden hasta karyolası ve kırtasiye yardımına kadar ihtiyaç duyulan her alanda yardımda bulundu.

BİRÇOK İHTİYAÇTA DESTEK

2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 13 bin 494 adet gıda kolisi desteğinde bulunan Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da yardıma muhtaç aileler için 70 bin 688 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Eğitim desteği kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemeleri desteğinde de bulunan Darıca Belediyesi, yardıma muhtaç aileler için kömür ve evleri zarar gören vatandaşlara da eşya yardımında bulundu. Hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gözeterek engelli aracı olan vatandaşların araçlarının bakım ve onarımının yanı sıra hasta vatandaşlara da ilaç yardımı ve hasta karyolası gibi desteklerde bulundu.

BIYIK: "VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Darıca'da yaşayan herkesin belediye başkanı olduğunu ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sosyal belediyecilikten hiçbir zaman taviz vermedik. Belediyede tasarrufu ön planda tuttuk ama sosyal belediyecilikte tasarruf yapmadık. Tam aksine daha fazla kişiye ulaşmak adına yardımlarımızı arttırdık. Darıca Belediyesi vatandaşların her zaman sırtını dayadığı, zor zamanlarda yanlarında olan bir kurum olacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.