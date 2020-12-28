Deprem bilgi sistemi nedir, nasıl indirilir? Deprem bilgi sistemi indir

Son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen depremler sebebiyle deprem bilgi sisteminin kullanımı da arttı. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş son depremleri öğrenebileceğiniz deprem uygulaması, pek çok kişi tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, deprem bilgi sistemi nedir, deprem bilgi sistemi nasıl indirilir? İşte son depremleri yakından takip edebileceğiniz deprem bilgi sistemi ve merak edilen tüm detaylar…

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?

Deprem bilgi sistemi kullanıcılara, Türkiye ve yakın çevrede gerçekleşen depremler ilgili birebir resmi bilgilerin ulaşılmasını hedefler. Ayrıca Türkiye'nin depremsellik tarihini istatiksel bilgiler doğrultusunda kullanıcılara sunmaktadır. Deprem bilgi sistemi uygulaması ile nerede, kaç nokta şiddetinde deprem olduğunu görüntülemek için deprem bilgi sistemini yüklemeniz yeterlidir. Deprem bilgi sistemi Rasathanedeki sismograflara ve ana bilgisayarlara bağlı çalışmaktadır. Küçük ya da orta büyüklükte olan depremlerde yaşanan tüm gelişmeler gelecekte büyük bir depremin ardından hasar raporlarını çıkarmak ve kurtarma ekipleri gibi deprem anında önemli olan tüm noktaları yönlendirmek için fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle büyük depremler acil müdahale ekiplerinin en doğru şekilde yönlendirilmesi, can kayıplarının önlenmesi bakımından hayati önem taşıyor.

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ SON DEPREMLER

Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün sunduğu sistem ile Ülkemizde gerçekleşen oğul 500 depremin listesini yakından inceleme imkanına sahip olabilirsiniz. Bu sistem depremleri şehirlere göre gruplayabiliyor, liste içinde kolay bir şekilde arama yapmanızı kolaylaştırıyor ve bulunduğunuz yere olan uzaklığı tespit ediyor.

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ NASIL İNDİRİLİR?

Deprem bilgi sisteminin mevcut bir depremde bunu hisseden ve uygulamayı tablet ya da cep telefonlarına indirmiş olan kullanıcılara, depremi nasıl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletme olanağı tanıyor. Bu nedenle olan biten depremlerin nerede, nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın konumunun tespiti sağlanabiliyor. Mobil cihazlara yüklenen bu uygulama ile sizde depremler hakkında veri toplama işlemine katkıda bulunarak bilimsel çalışmalara da fayda sağlayabilirsiniz. Uygulamayı tüm Android, İOS cihazlar ve İphone ve İpad'lere yükleyebilirsiniz. İndirmek için telefonunuzdaki uygulama mağazasına girmeniz yeterli, öte yandan uygulamayı aşağıdaki linkleri kullanarak kolay bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Android: https://play.google.com/store/apss/details?id=dbs.uygulama&hl=en_US

IOS: https://apps.apple.com/tr/app/deprem-bilgi-sistemi-3-0/id1458673806?I=tr

Deprem Bilgi Sisteminizin kesintisiz bir biçimde çalışabilmesi için mobil cihazınızın konum bulma sevisinin açık olması ve uygulamaya konum bulma yetkisinin verilmesi gerekir.