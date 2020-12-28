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Develi'ye 5 bin 500 lavanta fidesi dikildi

'nin Develi İlçesi'nde tarımsal çeşitliğin özendirilmesi için Develi Belediyesi tarafından 5 bin 500 lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:38 ABONE OL
Develi'ye 5 bin 500 lavanta fidesi dikildi

Develi İlçesi'nde tarımsal çeşitliğin özendirilmesi için Develi Belediyesi tarafından 5 bin 500 lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.

Kayseri'nin ilçelerinden Develi'yi lavantalarla donatacaklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçeye geçtiğimiz yıl 10 bin fide diktiklerini, bu yıl ise 5 bin 500 fideyi daha toprakla buluşturduklarını söyledi. Bölgede örnek bir bahçe oluşturmak istediklerini belirten başkan Mehmet Cabbar; " İnşallah iki yıl sonrasında verim alınacak olan bahçemizin belediyemize yıllık 100-150 bin TL'lik katma değer üreteceğini öngörüyoruz. Bu sene de ilk ekimi yaptığımız bahçemizin çiftçilerimize de örneklik teşkil etmesini istiyoruz" dedi.

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Develi'ye 5 bin 500 lavanta fidesi dikildi
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