Develi'ye 5 bin 500 lavanta fidesi dikildi

Develi İlçesi'nde tarımsal çeşitliğin özendirilmesi için Develi Belediyesi tarafından 5 bin 500 lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.

Kayseri'nin ilçelerinden Develi'yi lavantalarla donatacaklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçeye geçtiğimiz yıl 10 bin fide diktiklerini, bu yıl ise 5 bin 500 fideyi daha toprakla buluşturduklarını söyledi. Bölgede örnek bir bahçe oluşturmak istediklerini belirten başkan Mehmet Cabbar; " İnşallah iki yıl sonrasında verim alınacak olan bahçemizin belediyemize yıllık 100-150 bin TL'lik katma değer üreteceğini öngörüyoruz. Bu sene de ilk ekimi yaptığımız bahçemizin çiftçilerimize de örneklik teşkil etmesini istiyoruz" dedi.