‘Dur polis’ deyip, 180 bin lira çaldılar

Zeytinburnu'nda kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişilerin çantalarındaki değerli eşyaları alan 3 dolandırıcı, yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı.İddiaya göre yabancı uyrukluları durdurup 'dur polis arama yapacağız' diyen 3 kişi bu yöntemle 8 kisiyi kandırdı ve toplamda 180 bin liraya yakın para aldı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Kimlikler tespit edilen şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda kaçmak isterlerken yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 İranlı şüpheli tutuklandı.