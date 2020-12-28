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’de 1 ton kaçak ele geçirildi! 101 bin lira ceza kesildi

’nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla ’a götürülmek istenen 1 ton kaçak ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüye, 101 bin 288 lira idari para cezası kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:45 Son Güncelleme: 28.12.2020 13:46 ABONE OL
Edirne’de 1 ton kaçak midye ele geçirildi! 101 bin lira ceza kesildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Yenimuhavir beldesinde önleyici yol kontrol ve arama devriyesinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 51 çuval içerisinde piyasa değeri yaklaşık 35 bin lira olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi. El konulan midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü.

Gözaltına alınan sürücüye 1380 sayılı 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 100 bin lira, araçtaki evrak eksikliğinden de bin 288 lira olmak üzere toplam 101 bin 288 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

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Edirne’de 1 ton kaçak midye ele geçirildi! 101 bin lira ceza kesildi
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