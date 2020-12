Elazığ yine depremle sarsıldı! 5.3’lük korku

Elazığ'da, 41 kişinin hayatını kaybettiği 24 Ocak'taki 6.8'lik depremin yıl dönümü yaklaşırken, dün sabah saat 09.37'de, 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kavaktepe köyü olan ve yerin 15.94 kilometre altında meydana gelen deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak'ta hissedildi. Yeraltından büyük bir patlama sesinin de duyulduğu ve yaklaşık 15 saniye süren depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Kentteki bazı binalarda çatlaklar oluşturan depremin ardından 49 kişi, bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastanelere başvurdu. Bir kişinin de kolu kırıldı.Yakup Şevki Caddesi'nde güçlendirme çalışması yapılan binanın 2'nci katında çalışan ve panikle atlayan Kadir Yıldız, giriş kattaki büfenin brandasına çarptıktan sonra yere düştü. Ayaklarında kırıklar oluşan Yıldız, hastaneye kaldırıldı. Kavaktepe köyü muhtarı Talat Öngören, can ve mal kaybı yaşanmadığını, sadece bazı evlerde çatlak oluştuğunu belirterek, "Deprem sırasında ailemle konteynırdaydık. Çok sallandık ve çok korktuk. Deprem bitince dışarı çıkıp köyü dolaştık" dedi. Depremin ardından valilik, kısıtlamaya, maske ve mesafe kurallarına uymak şartıyla esneklik sağladı. Deprem anını anlatan vatandaşlardan Namiyet Karaaslan "Koşa koşa kapıyı açtım ki deprem durdu ama çok korktum" derken, Aziz Sezer "Deprem anında dördüncü kattaydım. Bir uçak boşluğa düşer gibi ses çıktı" ifadelerini kullandı. Mete Akın ise "Uyandık ve depremle karşılaştık. Çok korkuyoruz, inşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. 7 katlı bir binada çatlaklar da oldu" dedi.Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kavaktepe köyünde incelemelerde bulundu. Yırık, "Can kaybımız yok şükürler olsun. Merdivenden ayağı kayan, ayağını burkan, birinci ve ikinci kattan atlayan vatandaşlarımız var. Oturduğu evler ve binalarda etkilenmiş olan vatandaşlarımız var ise özellikle köylerde ve Kavaktepe köyü başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza talepleri halinde konteynır desteği vereceğiz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını açıkladı.Uzmanlar, "Bu Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları" dedi ve ekledi: "Daha büyük deprem olma ihtimali arttı"Bir gün önceki 4.1büyüklükteki depremdensonra aynı bölgede5.3 büyüklükte bir depremoldu. Kanaatimegöre, bu depremlermuhtemelen Ocak 2020 büyük depremininsonuçları. Bu yörede DAFzonunda kırılmamış irili ufaklı yerlerkırılıp rahatlıyorlar.O bölge zatenhareketli. Daha önce deoldukça hasar yapıcıbir deprem yaşadık.Sivrice-Pütürge arasıkırıldı ve ciddi bir depremeneden oldu. Bölge zaten kırılmayabaşlamış. Büyük depremlereyol açma potansiyeli olduğu bilinenbir durum. Ama bu son depremlersanıyorum daha önceki depreminbulunduğu bölgede meydana geldi.O bakımdan çok korkutucu görünmüyor.Çevrede pek çok fay var.Tetikleme demeyelim. Zaten tetiklenmeyeihtiyacı yok daha önce degörüldü. Stres transferi söz konusu.İnsanları korkutmak istemem amaburalarda daha büyük depremlerolma ihtimali arttı diyebiliriz. Budepremler daha büyük depremlerinhabercileri gibi değerlendirilebilir.Deprem, son 100 yılda kırılmamış,Keban Barajı ile KarakayaBarajı arasında uzanan 50 kilometreuzunluğundaki bir fay parçasıüzerinde gelişti. Uluova fayzonu olarak isimlendirilmiş olanbu fay, Doğu Anadolu fayınınbir kolu olarak değerlendiriliyor.Yani bugün(dün) yaşanan ElazığKavaktepe depremi, 24Ocak'taki 6.8 büyüklüğündekidepreminartçı sarsıntısı değil.Elazığ'daki son deprem, Erzincan'da 27 Aralık 1939'da 33 bin kişinin öldüğü, 100 bin kişinin yaralandığı 7.9 büyüklüğündeki depremin 81'inci yıldönümüne denk geldi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Piri Sami Hazretleri Türbe ve Mezarlığı'ndaki 1939 Erzincan Deprem Şehitliği Anıtı'nda dua etti. Depremde yıkılan duvarın altında kalan 15 yaşındaki halasının, enkazdan dedesi tarafından çıkarıldığını söyleyen Aksun, "Kur'an kursu öğreticisi Bekir Karatepe bir hafta boyunca sadece boyun kısmı dışarıda, toprağın altında dua ederek kalmış. Bir hafta sonra sağ çıkarılmış. Deprem sonrası cezaevinde bulunan mahkûmlar enkaz altında kalanların kurtarılmasında büyük rol oynamış. Akşam tam sayı olarak geriye dönmüşler. Erzincan Kanunu çıkarılarak affedildikleri bilinen gerçeklerdir" diye konuştu.Akdeniz'de de dün saat at 10.13'te, merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 16,87 kilometre açığında ve 72 kilometre derinlikte, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, ilk belirlemelere göre ilçede deprem dolayısıyla bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Herhangi bir olağandışı durum bildirilmedi" dedi.