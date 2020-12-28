Elektrik akımına kapılan 5 çocuk babası öldü

Olay Harran ilçesine bağlı Kaymaklı kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 çocuk babası 40 yaşındaki Kasım D. tarlada bulunan elektrik hattındaki arızayı gidermek için direğe çıktı. Kasım D. elektrik direğinde arızayı tamir ederken akıma kapıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Kasım D. hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Kasım D.'yi direkten aşağıya indirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kasım D.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı