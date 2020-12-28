Fatih'te kendini yakmak isterken evi ateşe verdi iddiası

"BİR KIZ İÇİN YAKIYORDU KENDİNİ"

Evi yakan şüpheliyi yangından kurtaran vatandaş ise, "Yukarıda duman çıktığını gördük. Ben, Yılmaz ağabeyimle beraber yukarı koştum. 'Kendimi yakıyorum' diyordu. 'Yapma, eyleme' dedik, sonra bir baktık duman fazla çıktı. Sonra bir ses çıktı. Ses geldikten sonra Yılmaz ağabeyim merdivenden düştü. Ben Yılmaz ağabeyi de tuttum. Bir kız için yakıyordu kendini. Kendini yakmaya çalışırken, evi yaktı ve sarhoştu. Sarhoş olduğu için biz onu oradan çıkarmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.