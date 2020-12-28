Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fırsat buldukları her adrese giren suç makinaları yakalandı

Fırsat buldukları her adrese giren suç makinaları yakalandı

’da çok sayıda adrese girerek hırsızlık ve soygun olaylarına karışan ve toplamda 89 suç kayıtları bulunan iki şüpheli yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 28.12.2020 22:30 ABONE OL
Fırsat buldukları her adrese giren suç makinaları yakalandı

İstanbul'da girdikleri adreslerde hırsızlık ve soygun olaylarına karışan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler son olarak Avcılar İlçesi'nde girdikleri iki iş yerinden bin 800 lira nakit para ve bir cep telefonu çaldı.

Fırsat buldukları her adrese giriyorlardı, sonunda yakalandılar | Video

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kimliklerini tespit ettiği M.K. ve O.A. isimli iki şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden M.K.'nın "Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü 37 kaydının olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli O.A.'nın ise yine "Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan 52 sabıka kaydının bulunduğu ifade edildi. Çok sayıda adresten hırsızlık ve soygun olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fırsat buldukları her adrese giren suç makinaları yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA