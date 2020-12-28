Fırsat buldukları her adrese giren suç makinaları yakalandı

İstanbul'da girdikleri adreslerde hırsızlık ve soygun olaylarına karışan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler son olarak Avcılar İlçesi'nde girdikleri iki iş yerinden bin 800 lira nakit para ve bir cep telefonu çaldı.

Fırsat buldukları her adrese giriyorlardı, sonunda yakalandılar | Video

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kimliklerini tespit ettiği M.K. ve O.A. isimli iki şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden M.K.'nın "Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü 37 kaydının olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli O.A.'nın ise yine "Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan 52 sabıka kaydının bulunduğu ifade edildi. Çok sayıda adresten hırsızlık ve soygun olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.