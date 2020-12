Gazeteciden sıradışı deneme

Sıradışı denemeyi Bursa'da yapan gazeteci Bilal Kayaaltı, gerçek olmasa bile kabir içinde üzerine toprak atılmaya başladığında büyük heyecan yaşadığını belirtti. Kayaaltı, "Dünya telaşına o kadar kendimizi kaptırdık ki bir gün öleceğimizi bile unutuyoruz. Aslında ölüm ötesi hayata dair hepimizin bir endişesi var ama ölümü yeterince hatırladığımızı aklıma getirdim. Buradan yola çıkarak, bir ilke imza atıp ölmeden mezara girdim. Kefene sarılmak bile insanın tedirgin olmasına yettiğini anladım." dedi. Bilal Kayaaltı deneyimini paylaşırken şu sözlerle devam etti: "Hangi gözle bakarsanız bakın, ölüm, akıl ve şuur sahibi olarak yaratılmış, varlıkların çoğunluğu üzerinde tasarruf yetkisine sahip kılınan insanın ilgisiz kalamadığı önemli bir gerçek. Farklı sebepler olmak üzere her gün başta kalp krizi, trafik kazası, farklı hastalıklar, yaşlılık vb. sebeplerden dolayı vefat eden onlarca insan, gasilhanede teneşire yatırılıp yıkandıktan sonra kefenleniyor, tabuta konulup, cenaze namazı kılındıktan mezarlıkta toprağa veriliyor. Ben de ölmeden, ölümün soğuk yüzünü ister istemez hissettim. Açılan mezarın içine girip yattıktan sonra, ifade edemesem de soğuk terler döktüm, nefes alışım hızlandı." şeklinde konuştu.

"TANSİYONUM ÇIKTI, NABIZ ATIŞLARIM HIZLANDI"

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Gasilhanesi'nde görev yapan gassallardan cenazeler hakkında bilgi aldıktan sonra, ölmeden önce kendini kefenletmek istediğini söyleyen Kayaaltı, "Kısa süreli şaşkınlık geçirdiler ve 'bugüne kadar ölmemiş bir insanı kefenlemediklerini' ifade ettiler. Buraya kadar her şey normal akışında devam etti. Ta ki teneşire bedenim temas edesiye kadar... Vücudu parçalanmış, aylarca komada kalmış, kurtlanmış, intihar etmiş kişilerin yıkanıp kefenlendiği metal teneşire yattıktan sonra, bir an da nabız ve kalp atışım yükseldi, dudaklarım kurudu. Beni acayip bir his kuşattı. Kefenleme işlemine başlayan gassallar, beyaz patiskayı bedenime sarıp, kuşakları da ayak, bel ve başımı kapatacak şekilde bağlamalarının ardından, ölümün sanki o an ensemde olduğunu hissetim. Hatta yıllardır cenaze yıkayan gassallardan biri, "Tamam gereken yapıldı, renginiz soldu, isterseniz kalkın" demesi her şeyi tüm çıplaklığı ile ortaya koydu." dedi.

"KABRE GİRDİM, TAHTALAR ÜZERİME KAPATILDI"

Kayaaltı; mezarcının tahtaları tek tek üzerine kapatmasının ardından ne yapacağını şaşırdığını ve kalp atışının hızlandığını belirtti.

Kayaaltı deneyimini şöyle anlattı: "Sanki göğsüme birisi tonlarca ağırlığında bir kaya parçası koymuş gibi, nefes alıp vermem değişti, her yer karanlık, bedenimi saran kefen ve üzerime mezara yatay bir şekilde konulan mezar tahtaları kapatılınca, mezarcılara hissettirmesem de bir an önce kabirden çıkmak için can attım. Soğukkanlı olacağımı mırıldanmama rağmen, gasilhane de ve mezara girdikten sonra, ölümün soğuk yüzünü iliklerime kadar hissettim ve hayata dair planlarımın hepsi aklımdan uçup gitti. Ölmeden önce mezarımın kazılmasına da yardım ettim. Hastalanınca sağlığın, mezara girince yaşamın, cezaevine girince de özgürlüğün kıymeti daha iyi anlaşılıyor. Hastalık deneyimim oldu, mezar deneyimim oldu, aynı şekilde kendi isteğimle bir günümü Cezaevinde geçirmek istiyorum."