Gaziantep'te 70 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık yapmak suçlarından bir günde 70 kişi gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem başlatılan şahısların 9'u tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 42 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 28 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 9 faili meçhul olay aydınlatılmış, 6 şahıs tutuklanmıştır, 1 şahıs adli kontrol almıştır" denildi.

Açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 59 kişinin de yakalanarak adli mercilere teslim edildiği belirtilen açıklamada, yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap, kaçak sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, çok sayıda çalıntı malzeme ile 34 adet kesici aletin ele geçirildiği bildirildi.