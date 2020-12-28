Genç tekniker lösemiye yenildi

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklı Caddesinde oturan, işçi emeklisi ve taksici Hasan Çalışkan ile Emine Çalışkan'ın 2 çocuğundan biri olan Erdi Çalışkan (33), yaklaşık 1 yıldan bu yana mücadele ettiği lösemi nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bir marketler zincirinde elektrik teknikeri olarak çalışan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Çalışkan'ın ölüm haberi yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Genç teknikerin cenazesi kent mezarlığında kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.