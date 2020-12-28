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Genç tekniker lösemiye yenildi

İzmit İlçesinde ikamet eden ve bir marketler zincirinde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen 33 yaşındaki , 1 yıldır mücadele ettiği lösemiye yenildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:35 ABONE OL
Genç tekniker lösemiye yenildi

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklı Caddesinde oturan, işçi emeklisi ve taksici Hasan Çalışkan ile Emine Çalışkan'ın 2 çocuğundan biri olan Erdi Çalışkan (33), yaklaşık 1 yıldan bu yana mücadele ettiği lösemi nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bir marketler zincirinde elektrik teknikeri olarak çalışan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Çalışkan'ın ölüm haberi yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Genç teknikerin cenazesi kent mezarlığında kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.

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Genç tekniker lösemiye yenildi
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