Gezegenler Ve İsimleri - Gezegenler Sıralaması Özellikleri Ve Güneşe En Yakın Gezegenler

Gezegen, bir yıldızın etrafında dolanan göz cismine verilen isimdir. Bir diğer adı ise seyyare olarak belirtilmektedir. Güneş Sistemi içinde, Güneş'in doğrudan uydusu olan 8 tane gezen vardır. Bu gezegenlerin kendi ışığı bulunmamakla beraber Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtmaktadır. Özellikle ilkokulda öğretim gören öğrenciler güneşe en yakın gezegenler ve gezegen isimleri konusunda sıkça araştırmalar yapar. Gezegenler isimleri ve sıralaması için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte gezegen isimleri, sıralaması ve özellikleri!

GÜNEŞE EN YAKIN GEZGENLER

-Merkür

-Venüs

-Dünya

-Mars

-Jüpiter

-Satürn

-Uranüs

-Neptün

GEZEGEN İSİMLERİ, SIRALAMASI VE ÖZELLİKLERİ

MERKÜR

Güneş sisteminde yer alan en küçük gezegenlerden birisidir. Çapı 4878 km'dir. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, adını Roma tanrılarından almıştır. Kendi etrafında 116 günde dönen Merkür, Güneş Sistemi'ndeki en hızlı gezegen olarak tanımlanır.

Gri ve kahverengi renklere sahiptir ve yüzey sıcaklığı -170 ile 450°C arasında değişkenlik gösterir.

VENÜS

Adını Roma tanrıçasından almıştır. Güneş sistemine en yakın gezegenler arasında ikinci sırada yer alır. Merkür'ün ardından ikinci sırada olmasına rağmen en sıcak gezegendir. Bunun nedeni ise tüm ışınları tutup, ısınmasıdır.

Güneşe ortalama uzaklığı 108.209.000 kilometredir. Dünya ile aynı büyüklükte olup, çapı yaklaşık olarak 12, 104 kilometredir.

Güneşin etrafında 225, kendi etrafında ise 243 günde döner. Asıl rengi gri ve renksiz ancak atmosferde yer alan gazlardan dolayı yukarıdan bakıldığında sarı ve beyaz olarak görünür.

DÜNYA

Güneşe en yakın üçüncü gezegendir. Kendi etrafında 23 saat 56 dakikada dönerken, Güneş'in etrafında ise 365 gün 5 saat 6 dakikada dönmektedir. Çapı 12760 km'dir.

Uydusunun adı Ay'dır. Dünyanın rengi uzaydan bakıldığında mavi denizleri, yeşil ve kahverengi kara alanları ve bulutları görülmektedir.

MARS

Güneş sistemin en yakın dördüncü gezegendir. Mars gezegeni de adını Roma tanrılarından almıştır. İki uydusu vardır. Phobos ve Deimos uydularının isimleridir.

Mars'ın Güneş'e olan mesafesi 227.943.000 km'dir. Güneş sisteminde yer alan en küçük ikinci gezegendir. Güneş'in etrafında 687 günde dönmektedir. Yüzeyinde yer alan demir oksitten ötürü rengi kızıla benzer. Bu nedenle Kızıl Gezegen adı da verilir.

JÜPİTER

Jüpiter gezegeni, adını Roma mitolojisindeki tanrılardan almıştır. Hacim ve kütle olarak en büyük gezegendir. 1 günü 9 saat 55 dakikada döner. Ayrıca yer çekimi en kuvvetli gezegendir.

Güneş sistemi etrafındaki turunu ise 11.9 yılda tamamlar. En büyük gezegen olduğundan dolayı diğer gezegenlere göre daha yavaştır.

79 tane uydusu vardır. Sıcaklığı -140 derecedir. Kırmızı, kahverengi, beyaz ve sarı renklerden oluşmaktadır.

SATÜRN

Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezgendir. Çağı 120.536 kilometredir. Büyük ölçüde gazlardan oluştuğu için en hafif gezegendir.

Güneş etrafındaki dönüşünü 30 yılda tamamlar. 62 tane uydusu vardır. Hidrojen, helyum, amonyak, fosfin gibi gazlar sayesinde sarı, kahverengi görünür.

URANÜS

Güneşe olan uzaklığı 2.870.658.000 kilometredir. Çapı 51.118 km'dir. Güneş sistemindeki en büyük üçüncü gezegendir. Güneş etrafındaki dönüşünü 84 yılda tamamlar. Kendi etrafında ise 11 saatte döner. 27 tane uydusu vardır.

Atmosferinde yer alan metan gazı nedeniyle turkuaz renktir.

NEPTÜN

Güneş sisteminde yer alan en soğuk gezegendir. Kendi etrafında 164.8 yılda döner. Atmosferinde sürekli şiddetli fırtınalar kopar. Uranüs gibi atmosferde bulunan gazlar nedeniyle mavi tonlarda bir renge sahiptir.