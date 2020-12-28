GTA 5 Hileleri Nelerdir? GTA 5 Oyunu Hileleri Ve Şifreleri

GTA 5, ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. Aksiyon ve macera tarzında olan bu oyun kısa sürede milyonların beğenisini toplamıştır. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala en sevilen ve en çok oynanan oyunlar arasında yer alır. Oyun içerisinde ise bazı hileler mevcuttur. Bu hileleri yazarak pekçok şey daha kolay hale gelmektedir. GTA 5 hileleri de bu noktada birçok kişi tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alır. GTA 5 hileleri şifreleri listesine haberimizde yer verdik. İşte GTA 5 helikopter, silah ve para hileleri başta olmak diğer tüm hileler…

GTA 5 HİLELERİ NELERDİR? HELİKOPTER, SİLAH, PARA…

Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER

Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

Ağır Çekim : SLOWMO

Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

Hızlı Koşu : CATCHME

Hızlı Yüzme : GOTGILLS

Süper Zıplama : HOPTOIT

Skyfall : SKYFALL

Yerçekimini Azalt : FLOATER

Kayan Araçlar : SNOWDAY

Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

Yönetmen Modu : JRTALENT

GTA 5 OYUNU ARABA HİLELERİ

Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

Stunt Uçağı : BARNSTORM

Duster Uçağı : FLYSPRAY

Comet Arabası : COMET

Rapid GT Arabası : RAPIDGT

Limuzin (Limo) : VINEWOOD

Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED

Golf Arabası (Caddy) : HOLEIN1

BMX Bisiklet : BANDIT

Sanchez Motoru : OFFROAD

PCJ-600 Motoru : ROCKET

Deniz Uçağı : EXTINCT

Denizaltı : BUBBLES

Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

GTA 5 SİLAH HİLELERİ

Paraşüt : SKYDIVE



Silahlar : TOOLUP



Can & Zırh Doldur : TURTLE



Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) : HIGHEX



Ateşli Mermiler : INCENDIARY



Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

GTA 5 oyununda para hilesi bulunmuyor. Bu noktada borsa üzerinden hisse senetleri satın alıp geri satmak en çok tercih edilen yöntem