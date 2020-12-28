GTA 5 Hileleri Nelerdir? GTA 5 Oyunu Hileleri Ve Şifreleri

GTA 5, ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. Aksiyon ve macera tarzında olan bu oyun kısa sürede milyonların beğenisini toplamıştır. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala en sevilen ve en çok oynanan oyunlar arasında yer alır. Oyun içerisinde ise bazı hileler mevcuttur. Bu hileleri yazarak pekçok şey daha kolay hale gelmektedir. GTA 5 hileleri de bu noktada birçok kişi tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alır. GTA 5 hileleri şifreleri listesine haberimizde yer verdik. İşte GTA 5 helikopter, silah ve para hileleri başta olmak diğer tüm hileler…
GTA 5 HİLELERİ NELERDİR? HELİKOPTER, SİLAH, PARA…
Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER
Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
Ağır Çekim : SLOWMO
Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
Hızlı Koşu : CATCHME
Hızlı Yüzme : GOTGILLS
Süper Zıplama : HOPTOIT
Skyfall : SKYFALL
Yerçekimini Azalt : FLOATER
Kayan Araçlar : SNOWDAY
Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
Yönetmen Modu : JRTALENT
GTA 5 OYUNU ARABA HİLELERİ
Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
Stunt Uçağı : BARNSTORM
Duster Uçağı : FLYSPRAY
Comet Arabası : COMET
Rapid GT Arabası : RAPIDGT
Limuzin (Limo) : VINEWOOD
Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
Golf Arabası (Caddy) : HOLEIN1
BMX Bisiklet : BANDIT
Sanchez Motoru : OFFROAD
PCJ-600 Motoru : ROCKET
Deniz Uçağı : EXTINCT
Denizaltı : BUBBLES
Duke O'Death Arabası : DEATHCAR
GTA 5 SİLAH HİLELERİ
Paraşüt : SKYDIVE
Silahlar : TOOLUP
Can & Zırh Doldur : TURTLE
Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) : HIGHEX
Ateşli Mermiler : INCENDIARY
Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
GTA 5 oyununda para hilesi bulunmuyor. Bu noktada borsa üzerinden hisse senetleri satın alıp geri satmak en çok tercih edilen yöntem