“Hediye Karavanı” Van’da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan ve içinde parmak maç, mangala, ve seksek gibi çeşitli oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"n Van'a ulaştı. İstanbul'dan yola çıkan ve 14 ilde çocuklara hediyeler dağıtacak 'Hediye Karavanı' Van'ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kent meydanında çocuklarla bir araya geldi.

HEDİYE KARAVANI VAN'DA

Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında düzenlenen programda konuşan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, özellikle korona virüs ile mücadele sürecinde bu projenin anlam kazandığını ifade ederek, "Çok öncesinden başlayan teknoloji bağımlılığı, bu süreçte iyice kendisini göstermeye başladı. Aynı evde çocuk velileriyle, veliler dostlarıyla bir araya geldiğinde muhabbetin, sohbetin, gönül bağının yerini maalesef teknolojik aygıtlar almış durumda. Artık ciddi bir bağımlılık düzeyine geldi. Uluslararası birçok teşkilat, teknolojik bağımlılığını göz önüne almış ve bunun tedbirlerini düşünmeye başlamış durumda. Böyle bir süreçte bu programın özelliği bir adım daha öne çıkıyor. Öncellikle bu oyunların hepsi bizim geçmişimiz, milli servetimiz. Bunların hatırlanması ve böyle bir süreçte gündeme gelmesi özellikli bir durum. Yine teknolojik bağımlılıktan kurtularak belki aile içindeki ilişkilerin daha güçlenmesi, evlatlarla velilerinin, büyüklerinin ilişkilerinin gelişmesi noktasında çok özel bir program" dedi.