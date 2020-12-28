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Hırsızın rahatlığı şaşkına çevirdi! Girdiği lokantada yemek yedi, sadaka kutusunu çaldı...

’da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan bir lokantaya giren kişi, kendisine yemek hazırlayıp yedikten sonra içerisinde 500 lira bulunan sadaka kutusunu çalıp kaçtı. Lokantada yaklaşık 3 saat kalan şüphelinin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:10 Son Güncelleme: 28.12.2020 12:12 ABONE OL
Hırsızın rahatlığı şaşkına çevirdi! Girdiği lokantada yemek yedi, sadaka kutusunu çaldı...

Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde hırsızlık amacıyla kapalı olan lokantaya giren kişi, önce kendisine yemek hazırlayıp yedi. Lokantada yaklaşık 3 saat zaman geçiren şüpheli, kasada para bulamayınca, tezgahın üzerindeki, içinde yaklaşık 500 lira bulunan sadaka kutularını alıp, iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.



KAMERALAR O ANLARI KAYDETTİ

Sabah iş yerine geldiğinde yemek bulaşıklarını görüp, sadaka kutularının kaybolduğunu fark eden işletme sahibi, durumu polise bildirdi. Adrese sevk edilen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Hırsızın rahatlığı şaşkına çevirdi! Girdiği lokantada yemek yedi, sadaka kutusunu çaldı...
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