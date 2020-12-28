Hırsızlığa gitti, polise ateş etti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde uyuduğu sırada diğer odadan ses geldiğini duyan Suriyeli Selva el Halaf, uyanıp içeriyi kontrol ettiğinde evine hırsız girdiğini gördü ve hemen polisi aradı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler evin etrafını çevirdi.

YAKALANDILAR

Polisin geldiğini gören 4 şüpheli, paniğe kapılıp kaçmaya çalışırken, ekipler de onların peşine düştü. Zanlılardan biri, 'Dur' ihtarına yanında taşıdığı tabancasını çıkartıp, önce havaya daha sonra polislere ateş etti. Mahalleyi abluka altına alınırken polise ateş eden Agit Büçgün (17) ile suç ortağı Rıdvan Şendur (20) Mertcan Fakir (20) ve Barış Koç (28) kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, "hırsızlık, adam öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve kamu malına zarar' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.