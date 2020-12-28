İçerik nedir? İçerik editörü kime denir?

İçerik editörü, dijital sistem ortamında bir konuyu ele alır ve düzenler bununla ilgili içerikler üretir. Konu ile ilgili içeriğe uygun görsel seçimleri ve metin düzenlemesi yapmaktadır. Bu kişi, gündemi sürekli olarak takip etmelidir. İçerik editörlüğünde yazım dili oldukça önemlidir. Ve ele alınan konuyu karşı tarafa açık ve net bir şekilde ifade etmelidir. İçerik editörü kime denir? İşte merak edilenler...

İÇERİK NEDİR?

İçerik sözcüğü günümüzde oldukça çok kullanılmaktadır. Son günlerde de "içerik" kelimesinin ne anlama geldiği merak edilmektedir. TDK'ya göre içerik kelimesinin anlamı şu şekildedir;

Bir konunun detayı, kelimenin anlamı ve açıklığı

Anlatılmak istenilen bir konunun detayı

Kullanıcıya ve dinleyiciye mevcut konu ile ilgili güncel bilgiler

Bir konuyu açığa kavuşturmak, o konu hakkında detaylı bilgi vermek amaçlanır. Ayrıca bir terim niteliği taşır. Çünkü içerik genellikle tanım şeklindedir. Bir içerik de tanım dışında, gelişme ve sonuç gibi detaylı anlatılan bölümler de olabilir.

İÇERİK EDİTÖRÜ KİMDİR?

Belirlenmiş olan bir konu üzerinde çalışmalar yaparak belli kurallar niteliğinde makale hazırlayan kişidir. İçerik editörlüğün bir diğer adı ise metin editörlüğüdür. İçerik editörü, gündemi güncel olarak takip etmelidir. Çünkü, çalışacak olduğu konu üzerine güncel bilgiler vermelidir. Yazım dili, yazım kurallarına önem verilmelidir.

İÇERİK EDİTÖRLÜĞÜ İLE METİN YAZARLIĞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Metin yazarı, belirli bir ürün hakkında mesela bir kek hakkında kısa ve göz alıcı metin yazar ama içerik editörü bir konuyu detaylı olarak ele alır ve konuya uygun detaylı bir makale yazar. Metin yazarının alanı dardır anlatmak istediğini kısaca anlatır. Örneğin birkaç cümle ile anlatmalıdır. Ama aynı şey içerik editörlüğü için geçerli değildir. İçerik editörü de kalıcı ama ilgi çekici bunun yanında da uzun yazılar yazar. Bunun için mevcut olan konu ile ilgili anahtar kelimeler kullanır. İçerik editörlüğü bir miktar gazeteciliğe de yakındır.

DİJİTAL İÇERİK NEDİR?

Hedef kitleye ulaştırılmak istenilen mesajdır. Dijital içerik eğlendirir, yol gösterir, fayda amaçlıdır, insanların bakış açısını değiştirir. Markanın arama motorunda üst sırada olmasını sağlar. İnternet ortamında yer alan her şey dijital içeriktir. İnsanların internette aradığı şeylere hızlıca yanıt veren sistemdir. Kullanıcılar merak ettikleri detayları bulurlar. Örneğin; "Roman nasıl yazarım?" Şeklinde bir konuyu merak eden bir kullanıcı, bununla ilgili içeriği dijital içeriklerde bulabilir. Öğrendiği bilgilerle roman yazmaya başlayabilir.