İhtiyaç sahiplerine gönülleri ısıtan ikram

Eyüpsultan Belediyesi, soğuk kış günlerinde de ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı her eve sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

BİN 300 KİŞİLİK YEMEK İKRAMI



İhtiyaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak bin 300 kişilik sıcak yemek veriliyor. Her öğün için üç çeşit olarak hazırlanan sıcak yemekler öğle ve akşam olmak üzere günde iki öğün halinde ikram ediliyor.

KARANTİNADA BULUNAN 300 KİŞİYE SICAK YEMEK



Bu arada Covid-19 nedeniyle evlerinde karantinada bulunan ailelerin imdadına da Eyüpsultan Belediyesi yetişiyor. Karantinada bulunan vatandaşların talepte bulunmaları halinde evlerine sıcak yemek ikramı yapılıyor. İlçe genelinde evlerinde karantinada bulunan Kovid-19 hastası 300 kişiye sıcak yemek veriliyor.

Sıcak yemek ikramları bununla da bitmiyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan 80 kişilik sıcak yemek, Eyüpsultan Kaymakamlığının Evsizler Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Yine Eyüpsultan Belediyesi tarafından, Eyüp Devlet Hastanesi'ne gece nöbeti için 100 kişilik kahvaltılık, İlçe Sağlık Filyasyon ekibi için 50 kişilik yemek ve yine Eyüp Devlet Hastanesi'ne aylık 320 koli su veriliyor.