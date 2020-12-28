Jandarma seferber oldu

Elazığ'da deprem bölgesinde İl jandarma Komutanlığı ekipleri bir taraftan hasar tespit çalışmaları yaparken diğer taraftan da evi hasar alan depremzedelere yardıma koşuyor.

Elazığ Sivrice ilçesinde 27 Aralık 2020 günü meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrası Elazığ'da il Jandarma Komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

Kış şartlarının soğuk şeklinde hissedildiği, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sıkıntıların daha da arttığı bu noktada Jandarma personeli evi hasar alan vatandaşları Elazığ Valiliği koordinesinde konteynerlere yerleştirildi.

Depremzedelerin eşyalarını taşımalarına da yardım eden Jandarma ekiplerine depremzedeler teşekkür etti.