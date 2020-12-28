Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Aydın İl Jandarma komutanlığı ekipleri İncirliova ve Germencik'teki jeotermal enerji santrallerinden kablo çalan hırsızları yakalamayı başardı. 2 zanlı gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayişin sağlanması ve halkın huzuru ve güvenliğinin devam ettirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Suç ve suçlulukla ısrarlı ve kararlı mücadeleyi sürdüren jandarma ekipleri Aralık ayı içinde iki farklı hırsızlık olayını aydınlatmayı başardı. İncirliova ve Germencik ilçelerinde faaliyet gösteren Jeotermal enerji santrallerinde meydana gelen kablo hırsızlığı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri adeta dedektif gibi çalıştı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 12 güvenlik kamerasına ait 76 saatlik görüntüyü izledi. Ayrıca Mobese kameraları ile plaka tanıma sistemleri incelenerek istihbari çalışmalara ağırlık verildi. Bu titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edilen S.Ü. ve O.K. isimli şahıslar yakalandı. İfaade alma işlemlerinin ardından 2 zanlı adliyeye sevk edildi.