Kalıcı başarı sürekli mücadele ile gelecek

Mücadele ile gelecekdün test yapılan 172 bin 113 kişiden 14 bin 205'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 254 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 19 bin 878'e yükseldi. Dünkü hasta sayısı 2 bin 806, ağır hasta sayısı ise 4 bin 309 olarak açıklandı. 21 bin 196 kişinin daha tedavisi/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" dedi. ANKARA