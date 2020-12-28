Karlıova ilçesinde çocukların kayak keyfi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar karlı tepelere çıkarak kaymanın keyfini çıkardı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Karlıova'da, kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, bir araya gelen çocuklar kızaklarıyla karlı tepelerin yolunu tuttu. Çocuklar bidon ve korniş kullanarak yaptıkları kızaklarla ilçeye bağlı Toklular köyünde bir araya gelen çocuklar tepelere çıkarak kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

Soğuk havaya rağmen kızakla kaymanın eğlenceli olduğunu söyleyen, çocuklardan Efe Akdamar, "Uzun süredir evdeyiz ve canımız çok sıkılıyordu. Anne ve babalarımız bazen dışarı çıkmamıza izin veriyordu. Biz de arkadaşlarımızla köy meydanına gelerek kaymanın tadını çıkartıyoruz" dedi.