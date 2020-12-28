Kayseri'de bir proje daha hayata geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 5.5 kilometrelik Talas Anayurt hattının ihalesinin 30 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Kayseri'de mevcut 35 kilometre olan raylı sistem hattının, Belsin Anafartalar ve Talas Anayurt projelerinin hizmete alınmasıyla birlikte 48 kilometreye ulaşacağını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Kayserimizi tramvay ağı ile donatıyor, daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşımı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Talas'ımızdan 5.5 kilometrelik Şehit Furkan Doğan Yurdu'na kadar olan yeni bir hattın ihalesini 30 Aralık'ta yapıyoruz. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.