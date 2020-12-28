Kocaeli’nde 2 günlük su kesintisinden İSU’dan son dakika açıklaması

TCDD Genel Müdürlüğü'nün Hereke bölgesinde yapacağı çalışmalar nedeni ile tüm Kocaeli genelini kapsayacak ve 28 Aralık Pazartesi saat 23.00 itibariyle başlaması planlanan genel su kesintisi hakkında, 23 Aralık Çarşamba günü yapılan basın toplantısı ile kamuoyu bilgilendirildi. Ancak yapılan açıklama sonrası kesinti ile ilgili yapılan yorumlar ve bazı sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin açıklamaları sonrasında, İSU'dan akşam saatlerinde yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada toplumda farklı değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek yorumlar yapıldığı için konu ile ilgili daha detaylı bilgi verme gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamanın devamında soru cevap şeklinde detaylı bilgiler verildi. İSU tarafından yapılan soru ve cevaplı açıklama ise şu şekilde oldu.

SU KESİNTİSİ NEDEN YAPILIYOR VE HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Yapılacak çalışmaların öncelikli amacı, TCDD tarafından hayata geçirilmesi planlanan 3. ve 4. tren hatlarıdır. Çalışmaların tamamı 28 Aralık 2020 Pazartesi saat 23:00 itibariyle başlayıp, 30 Aralık 2020 Çarşamba saat 23:00'de tamamlanacaktır.

KOCAELİ'NİN TAMAMINDA SU KESİNTİSİ SÜRESİ 48 SAAT Mİ?

Basın toplantısında belirtilen 48 saatlik su kesinti süresi, suyun en son ulaşacağı Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi baz alınarak açıklanmıştır. Şehrin su temininin doğudan batıya doğru sağlanması nedeni ile her ilçede farklı saatlerde su teminine başlanacaktır.

SU KESİNTİSİ NEDENİ İLE BAŞKA BİR ÇALIŞMA YAPILACAK MI?

TCDD'nin yapacağı çalışmalar sırasında aşağıdaki listede yer alan işler de yapılacaktır:

⦁ Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tesisi 18.000 m3 yeni su deposu devreye alma

⦁ Tavşancıl Beldesi 24.000 m3 yeni su deposu bağlantısı

⦁ Gebze İlçesi 1200 mm çaplı CTP isale hattının çelik hatta çevrilmesi

⦁ Darıca İlçesi 15.000 m3 yeni depo branşman bağlantısı

⦁ Ana isale hatları ve şebekeler üzerinde 57 farklı bölgede vana bakım ve arıza tamirat çalışmaları

NEDEN ARITMA TESİSİ ÇIKIŞINDAN SU KESİLİYOR?

Yaz aylarında su temininde sıkıntı yaşanmaması adına Yuvacık Arıtma Tesisi alanı içerisinde yapılan 18.000 m3 kapasiteli yeni deponun devreye alınabilmesi için arıtma tesisi çıkışından suyun kesilmesi gerekmektedir. Bu neden ile şehrin tamamı su kesintisinden etkilenmektedir.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANARAK İLÇELERE SU VERİLECEKTİR?

Şehrimizi besleyen yerel kaynaklar kesinti süresince devrede tutulacaktır. Yerel kaynaklardan beslenen aşağıdaki ilçe/mahallerde herhangi bir su kesintisi olması beklenmemektedir.

SU KESİNTİSİ NEDEN BU KADAR UZUN SÜRÜYOR?

Ana isale hattı bir bütün halinde çalıştığı ve boru hattını boşaltma/doldurma süreleri uzun olduğu için (yaklaşık 22 saat) duruş çalışmalarının sadece geceleri kısa süreli su kesintileri ile yapılması mümkün değildir. Boru hatlarının emniyetli bir şekilde boşaltılıp doldurulması gerekmektedir. Teknik kısıtlara dikkat edilmeden süreyi kısaltmak adına yapılacak kontrolsüz işlemler boru hatlarının patlamasına neden olarak telafisi çok daha uzun süreler alacak hasarlara sebebiyet verebilecektir. Boru ebatlarının büyük olması, yüksek basınçlı sistemler olması, çalışma alanlarındaki zorlu fiziksel koşullar çalışma sürelerini etkilemektedir.

ÇALIŞMALAR KAÇ PERSONEL İLE YÜRÜTÜLECEKTİR?

İSU Genel Müdürlüğü ve İzmit Su A.Ş. olarak 98 farklı noktada, 540 kişilik teknik ekip ile tam zamanlı olarak çalışarak şehrimizin su kesintisinden en az sürede etkilenmesi sağlanacaktır.

BU ÇALIŞMALAR FARKLI TARİHLERDE YAPILSAYDI KOCAELİ'DE NE KADAR SU KESİNTİSİ OLACAKTI?

TCDD'nin deplase çalışmaları nedeni ile talep ettiği 48 saatlik su kesintisi ile diğer yapılacak çalışmalar birleştirilerek aşağıdaki tabloda yer alan 10 farklı tarihte toplam 228 saatlik ilave su kesintisi yapılmasının önüne geçilmiştir.

PANDEMİ SÜRECİ İÇERİSİNDE NEDEN SU KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

Pandemi sürecinin ne zaman biteceği öngörülememektedir. Su tüketimleri arttığı için yaz aylarında sıkıntı yaşamamak adına yeni yapılan depoların devreye alınması gerekmektedir. Çalışmaların ötelenmesi halinde hava koşullarının kötüleşmesi durumunda çalışma süreleri uzayacak ve çalışmalar olumsuz hava şartlarından dolayı daha riskli hale gelecektir.

SAĞLIK KURULUŞLARI KESİNTİDEN ETKİLENECEK Mİ?

Kesinti boyunca şehrimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının düzenli olarak su ihtiyacı karşılanacaktır.

ISINMA SİSTEMLERİ SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK Mİ?

Evlerde ve işyerlerinde kullanılan ısınma sistemleri (kombi, kazan vb.) kapalı sistemler olup; su kesintisi boyunca ısınma sistemlerinin çalışmasında bir sakınca yoktur. Vatandaşlarımızın ısınma sistemlerinin basınçlarını kontrol etmeleri; şayet gerekiyor ise kesinti öncesinde sistemlerine su takviyesi yapmalarını önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla bildiririz.

İşte kesinti ile ilgili hazırlanan tablolular;





