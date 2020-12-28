Mavi tik nasıl alınır? Mavi tikli Instagram ve Twitter hesabı almak için ne yapmalı?

Instagram ve Twitter tanınmış kişilere ait sahte hesapları engellemek adına mavi tik, yani onaylı hesap uygulamasına geçmişti. Ancak hesap ibaresi olan mavi tik artık belli başlı şartları karşılayabilecek herkese verilebiliyor. 2014 yılında politikacılar, sanatçılar, kamu kurumları ve tanınmış pek çok marka için otomatik gerçekleştirilen mavi tik onayı, günümüzde herkesin bir form doldurarak başvurabileceği bir noktaya ulaştı. Instagram ve Twitter'da mavi tik nasıl alınır konusuna değinmeden açıklamadan önce ise mavi tik nedir sorusunun yanıtını vermek gerekir. İşte merak edilen soruların yanıtları…

MAVİ TİK NEDİR?

Görünümü itibarı ile kullanıcıların mavi tik olarak tanımladığı mavi onay rozeti kamuoyunun ilgisini çekebilecek hesapların gerçek olduğunu insanların bilmesine yardımcı olur. Mavi rozet profilde ismin tam yanında bulunur, arama sonuçlarında ise hesap adının hemen yanında konumlanmış haldedir. Her zaman mavi renkte ve aynı konumda yer almaktadır. Ayrıca mavi tik, takipçi sayınızı arttırmada etkili bir yöntemdir. Markanızın bir ayrıcalığının olduğunu ve tamamen doğru ve güvenilir bir adres olduğunuzun göstergesi olabilir. Kısacası profilinizde bulunan mavi tik, marka bilinirliği arttırma ve takipçi sayınızı arttırmak için fayda sağlayabilir.

MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Twitter'da mavi tik, kamu menfaati ile alakalı bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesine destek oluyor. Aynı zamanda mavi tik alabilmek için hesabınızın tanınmış ve aktif olması da önemli. Doğrulamada uygun görülen hesaplar arasında devlet hesapları, markalar, şirketler, medya kuruluşları, eğlence, spor, organizatörler ve Twitter'ın toplum adına etkisi olduğunu düşündüğü kişiler yer alacağı söz konusu. Instagram'da ise mavi rozet olarak doğrulanmış profiller genellikle, sporcu, sanatçı, siyasetçi ve marka sahipleri için kullanılmakta.

INSTAGRAM MAVİ TİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Instagram'da doğrulanmış profil başvurusu yani mavi tik için İOs veya Android mobil cihazınızla Instagram uygulamasına sahip olmanız gerekiyor. Instagram'da mavi tik almak için gerekli diğer işlemler ise şunları içermektedir;

İlk olarak sayfayı sola kaydırın ve "Ayarlar" Sekmesine gidin.

Daha sonra" Hesap" bölümüne girin.

Şimdi de" Doğrulama İste" bölümüne girin.

Son olarak ise Mavi tik formunu doldurun.

Burada önemli olan konulardan biri Başvuru formunun doğru bilgiler içermesi gerektiğidir. Tüm belgelerinizi ve fotoğraflarınızı okunaklı ve net bir şekilde paylaşmaya özen göstermelisiniz. Profiliniz gizliyse herkese açık olmalı ve Biyografinize mail adresinizi eklemelisiniz. Aynı zamanda başvuru formunuzdaki Kategori bölümünü doğru seçmeniz oldukça önemlidir.

TWITTER MAVİ TİK BAŞVURUSU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Twiter'da mavi tik alabilmek için öncelikle verification.twitter.com adresi üzerinden Twitter başvuru formunu doldurmanız lazım. İlgili bağlantıyı açtığınızda karşınıza hesabınızın onay sürecine hazırlanması adına bir ekran çıkacak. Hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra "Continiue" seçeneğini tıklayarak devam edebilirsiniz. Diğer bir adım ise, hangi Twitter hesabı için başvuru yapacağınızı onaylayacağınızdır. Bir firma, marka ya da kuruluş adına başvuruda bulunuyorsanız alttaki onay kutusuna tıkladıktan sonra "Next" seçeneği ile devam edebilirsiniz. Ardından Twitter hesabınızda başvuru için eksik olan bilgiler sıralanır ve tamamlamanız istenir. Her şeyi eksiksiz tamamladıktan sonra kutucuğa onaylı hesap almanızın nedenini belirtin. Son aşamada ise başvuru formunuzu onaylayın ve gönderin. Bu noktada hesabınızın onaylanıp onaylanmadığı hakkında Twitter eposta yolu ile size geri bildirimde bulunacaktır.