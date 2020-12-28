Metal kova içerisinde el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Duyarlı vatandaşın ihbarını değerlendiren Jandarma ekipleri, yol kenarında metal kova içerisinde tespit ettikleri 5kg ağırlığındaki el yapımı patlayıcıyı alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde imha etti.

Adıyaman'nın merkeze bağlı Varlık köyü Yoğurtlu mezrası yol ayrımında duyarlı bir vatandaşın yol kenarında gördüğü şüpheli malzemeyi bildirmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri metal kova içerisinde 5 kg ağırlığında el yapımı patlayıcı olduğunu tespit etmesi üzerine çevrede geniş güvenlik önlemi alarak tedbirli bir şekilde imha etmeyi başardı.

Konuyla ilgili olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımız mülki sınırları içerisinde bulunan Varlık köyü Yoğurtlu mezrası yol ayrımında duyarlı bir vatandaşımız tarafından yol kenarında şüpheli bir malzemenin olduğu ihbar edilmiştir. Şüpheli malzemenin bulunduğu bölgeye süratle hareket edilerek bölge emniyete alınmış ve yapılan incelemede, metal kovanın içerisinde yaklaşık beş kg. el yapımı patlayıcı madde (EYP) olduğu görülmüştür. Adıyaman-Malatya karayolu geçici süreyle trafiğe kapatılarak İl Emniyet Müdürlüğü patlayıcı madde imha uzmanları ile birlikte patlayıcı madde yerinde imha edilmiştir. Terörle Mücadele Harekatı vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için kararlılıkla ve azimle devam edecektir." denildi.