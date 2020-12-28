Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Ani sel, su baskını ve hortum riski...

'den uyarısı geldi! Ani sel, su baskını ve hortum riski...

Genel Müdürlüğü’nden gelen haberine göre; yurdun birçok kesimine yağış uyarısı yapıldı. raporuna göre; mevsim sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken yağışların yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimler için buzlanma ve don hadisesine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu değerlendirmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:00 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Ani sel, su baskını ve hortum riski...

Son dakika haberler… Meteoroloji hava durumu değerlendirmelerinde bugün birçok ilde yağışların görüleceğini ifade ederken yağışların yer yer kuvvetli olacağı ifade edildi. Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yağışların etkisini kuvvetlendireceği öngörülüyor. İşte MGM'den gelen günlük hava durumu tahmin raporu ve sağanak uyarısının detayları…

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ HAVA DURUMU UYARISI!

Yurdun bazı kesimlerinde gerçekleşmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarıda bulunan Meteoroloji, yer yer pus ve sis hadisesinin de beklendiğini bildirdi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Antalya'nın batı kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, -4°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 5°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Ani sel, su baskını ve hortum riski...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA