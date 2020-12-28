Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Ani sel, su baskını ve hortum riski...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Antalya'nın batı kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, -4°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık