Milli Piyango Sorgulama: 2021 Yılbaşı MPİ Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama heyecanı Sabah'ta yaşanacak

Milli Piyango'nun bu yıl dağıtacağı ikramiyeler açıklandı. 100 Milyon TL'lik tarihi ikramiyenin sahibi olma hayalleri kuran birçok kişi biletlerini alarak geri sayıma geçti. 31 Aralık Perşembe günü noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş sonrası büyük ikramiyeyi kazanan talihli isimlerin hayatı değişecek. Milli Piyango sorgulama işlemi ile MPİ sonuçları bu yıl da anbean sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Milli Piyango sonuçları hem bilet sorgulama sayfamızdan hem de tam sıralı kazandıran numaralar listesinden öğrenilebilecek. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı işlemleri ile tarihi gecede sonuçları bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte 2020 - 2021 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI İŞLEMİ İLE BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango Online ile bu yıl gerçekleşecek olan büyük çekiliş için detaylar belli oldu. Dağıtılacak ikramiyeler resmen açıklanırken, biletler de hızla tükenmeye başladı. Milli Piyango sonuçları açıklanması ile birlikte Milli Piyango sorgulama işlemi en çok merak edilen konu olacak.

Milli Piyango sorgulama işlemlerinizi aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz.

Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango'nun 100 Milyon TL değerindeki ikramiyenin sahibini bulacağı için gün geri sayım başladı. 31 Aralık'ta yılbaşı özel çekilişi sonuçları yine sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilecek. Milli Piyango sorgulama işlemi ile biletinize çıkan ikramiye olup olmadığını kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için izlenecek adımlar şöyle;

- Milli Piyango Sonuçları bağlantısına tıklayın

- Bilet numarası alanına biletinizde bulunan 6 haneli rakamı yazın.

- Sorgula butonuna tıklayın

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 100 lira, yarım ise 50 lira, çeyrek ise 14,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ AÇIKLANDI

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama milyonları heyecanlandırdı. 31 Aralık Perşembe günü dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı.

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