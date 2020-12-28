Milli Piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları! Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar?

31 Aralık 2020 gecesi Milli Piyango yılbaşı çekilişi yapılacak. Hayal ettiklerine kavuşmak isteyenler bilet alıp çekiliş sonuçlarını bekleyecek. Öte yandan Milli Piyango biletlerinin katıldığı bayiliklerin önünde uzun kuyruklar şimdiden oluşmaya başlarken çeyrek, yarım, tam yılbaşı bilet fiyatları da merak ediliyor. Peki; çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 BİLET FİYATLARI!

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirtildi…