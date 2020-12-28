Milli Piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları! Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar?

31 Aralık 2020 gecesi Milli Piyango yılbaşı çekilişi yapılacak. Hayal ettiklerine kavuşmak isteyenler bilet alıp çekiliş sonuçlarını bekleyecek. Öte yandan Milli Piyango biletlerinin katıldığı bayiliklerin önünde uzun kuyruklar şimdiden oluşmaya başlarken çeyrek, yarım, tam yılbaşı bilet fiyatları da merak ediliyor. Peki; çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları!
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirtildi…
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI
Tam bilet: 100 TL
Yarım bilet: 50 TL
Çeyrek bilet: 25 TL
BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL
Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.