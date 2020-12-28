Motivasyon sözleri - Motive edici başarı sözleri

Bir başarının ardında her zaman motivasyon yer alıyor. Kişi kendini ne kadar motive edip işine dört kolla sarılırsa veya kişinin çevresindekiler ne kadar motive olmasına yardımcı olursa o kişi hayallerine, isteklerine, başarıya daha kolay ve emin bir şekilde ulaşır. Motivasyon sonucunda kişi isteklerine, hayallerine ve tabii ki başarıya ulaştığında içgüdüsel olarak daha da çok motive olur. Bunun için motive edici başarı sözleri hazırladık. İşte motivasyon sözleri…

MOTİVASYON SÖZLERİ

Bireylerin istedikleri herhangi bir konuda mesela iş, öğretim, ilişkiler gibi ve daha birçok konuda başarılı olabilmek ve istediği noktaya ulaşabilmesi için motive edici sözler duyması kişinin gelişiminde büyük bir etken gösterir. Çevrenizdeki kişileri ve sevdiklerinizi hayatı içerisinde başarıya ulaşabilmesi adına onlara en iyi motivasyon sözleri söyleyerek azimlerini güçlendirebilirsiniz. Sizler için motivasyon sözlerini derledik.

- "Sadece çok ileri gitme riskini alanlar ne kadar ileri gidebildiklerini görür". –T.S. Elliot

- "Motivasyon ve motivasyon sözleri ilerlemene yardımcı olur, alışkanlık başarıya ulaştırır." -Zig Ziglar

- "Oturduğumuz sürece korkular yaratırız. Harekete geçtiğimizde ise korkularımızın üstesinden geliriz." –Dr Henry Link

- "Kaybolmak yolu öğrenmektir." –Afrika atasözü

- "Yüksek bir tepeye tırmandığında daha tırmanacak çok tepe olduğunu göreceksin." –Nelson Mandela

- "Bugün sahip oldukların için teşekkür et ve yarın sahip olacakların için savaşmaya başla." –William Shakespeare

- "Gerçek olmak için doğdun mükemmel olmak için değil." -Anonim

- "Sizi gerçekten motive edebilen tek kişi kendinizdir." -Shaquille O'Neal

- "Bugün içinde bulunduğunuz mücadele, yarın ihtiyacınız olan gücü geliştiriyor." -Robert Tew

- "Hayat her ne kadar zor görünse de, yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey her zaman vardır." -Stephen Hawking

- "Kendini fetheden bir adam, savaşta bin kişiyi fetheden birinden daha büyüktür". -Buda

- "Tanrınızdan kolay bir hayat dilemeyin; zor olana dayanabilecek güç dileyin." -Bruce Lee

- "Eğer kendinize inanmazsanız kimse sizin yerinize bunu yapmaz." -Kobe Bryant

- "Yedi kez düş, sekiz kez ayağa kalk." -Japon Atasözü

- "Geçmiş ne kadar zor olursa olsun, her zaman yeniden başlayabilirsiniz." -Buda

- "Bir gün geçmişe baktığınızda en güzel yıllarınızın mücadele ile geçen yıllar olduğunu göreceksiniz." -Sigmund Freud

- "Yarın sabah, bugünden daha erken kalk ve elinden gelenin en iyisini yap." -Joan of Arc

- "Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda, hayalim kendiliğinden gerçekleşti." -Mustafa Kemal Atatürk

- "Şansa çok inanırım, ve ne kadar çok çalıştıysam ona o kadar çok sahip oldum." -Thomas Jefferson

- "Eğer hayatını berbat ettiysen; değiştir onu... Bugün değiştir, yarın değil. Eğer kararsızsan; neden kararsız olduğunu bul ve kararlı ol. Eğer düşünüşün doğru değilse; dosdoğru düşün, tutarlı bir şekilde." -Jiddu Krishnamurti

- "Girmeye korktuğun mağara, umduğun hazineyi saklıyor olabilir." -Joseph Campbell

- "Yarınlar yorgun ve bezgin insanlara değil, rahatlarını terk edebilen gayretli insanlara aittir." -Marcus Tullius Cicero

- "Başarı bir gecede kazanılmaz. Parça parça gelir; bugün biraz alırsın, yarın biraz daha… Tümünü elde edene kadar her gün biraz… Ertelediğin gün ise o gün alacağın başarıyı kaybedersin." –Israelmore Ayivor

- "Eğer hayatta bir yere gelmek istiyorsanız, 'yarın'ın en işe yaramaz kelime olduğunu keşfedin." – Jose N. Harris

- "Bir şeye başlayıp başarısız olmaktan daha kötü tek şey hiçbir şeye başlamamaktır." -Seth Godin

- "Çok çalışmak dışında başka bir yol yok, bunu benimse. Saatlerce çalışmak zorundasın çünkü her zaman geliştirebileceğin bir şey var." -Roger Federer

- "Antrenmanların her dakikasından nefret ettim ama sonra dedim ki: Vazgeçme. Şimdi acı çek ve hayatının geri kalanını bir şampiyon olarak yaşa." -Muhammed Ali

- "Zihnin senin sınırındır. Zihnin, bir şeyi yapabileceğine inandığı sürece başarabilirsin. Kendine %100 inanmalısın." -Arnold Schwarzenegger

- "Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık… Rüzgarları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin." -Mark Twain

- İlk önce izlerler. Başarınca nefret ederler. Sonra da taklit ederler.

- "Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar." Sokrates

BAŞARI SÖZLERİ NELERDİR?

Birçok öğrenci sınava girmeden önce kendini başarının en üst zirvesine odaklayabilmek adına başarı ve motivasyon sözlerine ihtiyaç duyarlar. Başarı ve motivasyon sözleri kişiyi her zaman başarmak isteği alanda gücüne güç katarak onu ulaşmak istediği noktaya getirmektedir. Sizler için başarı ve motivasyon sözleri derledik.

Ne kadar yaparsan o kadar olursun

Bazı yenilgiler başarının taksididir

Gerekeni yap ve güce sahip ol

Her şeyin mühim noktası başlangıçtır

Yapacağım diye vakit geçirme, yaptım de

İnsan yenilince tükenmez pes edince tükenir

Önemli olan uzaklık değildir ilk adımı atabilmektir

Çok fazla hedef koyarsan en iyisini ıskalarsın

Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar

Güçlükler başarının değerini arttıran süslerdir

İstemek "istiyorum" demek değil harekete geçmektir

İyi bir başlangıç yarı yarıya başarıdır

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir

Yapacağın ilk şeyi kafanda net olarak görmelisin

Büyük adamların amaçları, diğerlerinin yalnızca istekleri vardır

Onların peşinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalar gerçek olabilir

Ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık nedir tanımadım

Önemli olan zor zamanda kolay yolu seçmek değil. Önemli olan zoru başarabilmektir

Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi davranmamalıdır

Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir

İnsan, kalbi ve aklıyla bir yola baş koyduysa, bu dünyada hiç bir şey imkansız değildir

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir

MORAL MOTİVASYON SÖZLERİ NELERDİR?

Birçok kişi moralsiz kaldığında kendini motivasyon sözlerine adamaktadır. Ya da bazı kişiler çevresinde bulunan sevdiklerinin yaşantılarında kötü bir şey olmasının sonucunda onlara moral vermek adına motivasyon sözlerine başvurmaktadırlar.

Hayatta yapmanız gereken tek şey çok az şeyi yanlış yapmaktır

Açık bir zihnin olduğu her yerde mutlaka umut olacaktır

Kazananlar yaptıkları işi seyredip keyif almaya zaman ayırırlar. Çünkü dağın zirvesinden baktıkları manzarayı o kadar heyecan verici yapanın dağın yüksekliği olduğunu bilirler

En ciddi yanlışlar yanlış cevaplar yüzünden yapılmıyor. Gerçekte en tehlikeli olan yanlış soruları sormaktır

Hayallerimizi kontrol edemediğimiz noktaya kadar, rahatlık bizi kontrol eder

Düşünmek kolaydır. Davranmak zordur. Düşündüğün gibi davranmak en zordur

İşini sevmeden ve sadece para kazanmak için yapan kişinin, para kazanması ve hayattan zevk alması çok zordur

Göklerde uçmak mucize değildir, ya da suyun üstünde yürümek. Asıl mucize yeryüzünde yürümektir

Yeni güç kaynağı çok az kişinin elinde olan para değil, çoğu insanın elinde olan bilgidir

Kaybetmekten korktuğun hiçbir savaşı kazanamazsın

Işığa kavuşmak için karanlığa meydan okumak gerek

Ders alınmış başarısızlık başarı demektir

Ve gün gelir tüm dualar kabul olur. Yeter ki inanmaktan vazgeçmeyin

Başarı istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir

Önüne çıkana engel dersen takılıp düşersin; basamak dersen bir basamak yükselirsin

Başarı azim gerektirir, azim ise irade. Bazı hedefler, başarısız olmaya da değer. Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektir

Yeryüzündeki bütün sular birleşse de, bir gemi içine su almadıkça batmaz; Dünyanın bütün negatifliği birleşse de, batmamak sizin elinizde

Geçmiş aracınızın dikiz aynasını kullanmaya benzer, ne kadar ilerlediğinizi görmek için göz atmak iyidir, fakat uzun süre bakarsanız yolunuzun kontrolünü kaybedersiniz

Asla, kış mevsiminde bir ağacı kökünden kesme. Moralin bozukken olumsuz kararlar verme. Bekle. Sabret. Fırtına geçer. Yine bahar gelir

En iyileri işe alın, hak ettiklerini verin, sık iletişim kurun, heyecanlandırın ve ödüllendirin, onlara inanın, yollarından çekilin; ayaklarınızı yerden keseceklerdir.

ÜNLÜ DÜŞÜNÜRLERİN MOTİVASYON SÖZLERİ

Ünlü düşünürlerin ve ünlü bilim insanlarının yazdığı birçok motivasyon sözleri bulunmaktadır. Ancak, ne yazık ki bazı ünlü düşünürün yazdığı motivasyon sözleri bilinmeyen motivasyon sözleri arasında yer almaktadır. Sizler adına farklılık yaratmak için bilinmeyen motivasyon sözlerini derledik.