Motivasyon sözleri - Motive edici başarı sözleri

Bir başarının ardında her zaman motivasyon yer alıyor. Kişi kendini ne kadar motive edip işine dört kolla sarılırsa veya kişinin çevresindekiler ne kadar motive olmasına yardımcı olursa o kişi hayallerine, isteklerine, başarıya daha kolay ve emin bir şekilde ulaşır. Motivasyon sonucunda kişi isteklerine, hayallerine ve tabii ki başarıya ulaştığında içgüdüsel olarak daha da çok motive olur. Bunun için motive edici başarı sözleri hazırladık. İşte motivasyon sözleri…
MOTİVASYON SÖZLERİ
Bireylerin istedikleri herhangi bir konuda mesela iş, öğretim, ilişkiler gibi ve daha birçok konuda başarılı olabilmek ve istediği noktaya ulaşabilmesi için motive edici sözler duyması kişinin gelişiminde büyük bir etken gösterir. Çevrenizdeki kişileri ve sevdiklerinizi hayatı içerisinde başarıya ulaşabilmesi adına onlara en iyi motivasyon sözleri söyleyerek azimlerini güçlendirebilirsiniz. Sizler için motivasyon sözlerini derledik.
- "Sadece çok ileri gitme riskini alanlar ne kadar ileri gidebildiklerini görür". –T.S. Elliot
- "Motivasyon ve motivasyon sözleri ilerlemene yardımcı olur, alışkanlık başarıya ulaştırır." -Zig Ziglar
- "Oturduğumuz sürece korkular yaratırız. Harekete geçtiğimizde ise korkularımızın üstesinden geliriz." –Dr Henry Link
- "Kaybolmak yolu öğrenmektir." –Afrika atasözü
- "Yüksek bir tepeye tırmandığında daha tırmanacak çok tepe olduğunu göreceksin." –Nelson Mandela
- "Bugün sahip oldukların için teşekkür et ve yarın sahip olacakların için savaşmaya başla." –William Shakespeare
- "Gerçek olmak için doğdun mükemmel olmak için değil." -Anonim
- "Sizi gerçekten motive edebilen tek kişi kendinizdir." -Shaquille O'Neal
- "Bugün içinde bulunduğunuz mücadele, yarın ihtiyacınız olan gücü geliştiriyor." -Robert Tew
- "Hayat her ne kadar zor görünse de, yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey her zaman vardır." -Stephen Hawking
- "Kendini fetheden bir adam, savaşta bin kişiyi fetheden birinden daha büyüktür". -Buda
- "Tanrınızdan kolay bir hayat dilemeyin; zor olana dayanabilecek güç dileyin." -Bruce Lee
- "Eğer kendinize inanmazsanız kimse sizin yerinize bunu yapmaz." -Kobe Bryant
- "Yedi kez düş, sekiz kez ayağa kalk." -Japon Atasözü
- "Geçmiş ne kadar zor olursa olsun, her zaman yeniden başlayabilirsiniz." -Buda
- "Bir gün geçmişe baktığınızda en güzel yıllarınızın mücadele ile geçen yıllar olduğunu göreceksiniz." -Sigmund Freud
- "Yarın sabah, bugünden daha erken kalk ve elinden gelenin en iyisini yap." -Joan of Arc
- "Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda, hayalim kendiliğinden gerçekleşti." -Mustafa Kemal Atatürk
- "Şansa çok inanırım, ve ne kadar çok çalıştıysam ona o kadar çok sahip oldum." -Thomas Jefferson
- "Eğer hayatını berbat ettiysen; değiştir onu... Bugün değiştir, yarın değil. Eğer kararsızsan; neden kararsız olduğunu bul ve kararlı ol. Eğer düşünüşün doğru değilse; dosdoğru düşün, tutarlı bir şekilde." -Jiddu Krishnamurti
- "Girmeye korktuğun mağara, umduğun hazineyi saklıyor olabilir." -Joseph Campbell
- "Yarınlar yorgun ve bezgin insanlara değil, rahatlarını terk edebilen gayretli insanlara aittir." -Marcus Tullius Cicero
- "Başarı bir gecede kazanılmaz. Parça parça gelir; bugün biraz alırsın, yarın biraz daha… Tümünü elde edene kadar her gün biraz… Ertelediğin gün ise o gün alacağın başarıyı kaybedersin." –Israelmore Ayivor
- "Eğer hayatta bir yere gelmek istiyorsanız, 'yarın'ın en işe yaramaz kelime olduğunu keşfedin." – Jose N. Harris
- "Bir şeye başlayıp başarısız olmaktan daha kötü tek şey hiçbir şeye başlamamaktır." -Seth Godin
- "Çok çalışmak dışında başka bir yol yok, bunu benimse. Saatlerce çalışmak zorundasın çünkü her zaman geliştirebileceğin bir şey var." -Roger Federer
- "Antrenmanların her dakikasından nefret ettim ama sonra dedim ki: Vazgeçme. Şimdi acı çek ve hayatının geri kalanını bir şampiyon olarak yaşa." -Muhammed Ali
- "Zihnin senin sınırındır. Zihnin, bir şeyi yapabileceğine inandığı sürece başarabilirsin. Kendine %100 inanmalısın." -Arnold Schwarzenegger
- "Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık… Rüzgarları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin." -Mark Twain
- İlk önce izlerler. Başarınca nefret ederler. Sonra da taklit ederler.
- "Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar." Sokrates
BAŞARI SÖZLERİ NELERDİR?
Birçok öğrenci sınava girmeden önce kendini başarının en üst zirvesine odaklayabilmek adına başarı ve motivasyon sözlerine ihtiyaç duyarlar. Başarı ve motivasyon sözleri kişiyi her zaman başarmak isteği alanda gücüne güç katarak onu ulaşmak istediği noktaya getirmektedir. Sizler için başarı ve motivasyon sözleri derledik.
MORAL MOTİVASYON SÖZLERİ NELERDİR?
Birçok kişi moralsiz kaldığında kendini motivasyon sözlerine adamaktadır. Ya da bazı kişiler çevresinde bulunan sevdiklerinin yaşantılarında kötü bir şey olmasının sonucunda onlara moral vermek adına motivasyon sözlerine başvurmaktadırlar.
ÜNLÜ DÜŞÜNÜRLERİN MOTİVASYON SÖZLERİ
Ünlü düşünürlerin ve ünlü bilim insanlarının yazdığı birçok motivasyon sözleri bulunmaktadır. Ancak, ne yazık ki bazı ünlü düşünürün yazdığı motivasyon sözleri bilinmeyen motivasyon sözleri arasında yer almaktadır. Sizler adına farklılık yaratmak için bilinmeyen motivasyon sözlerini derledik.