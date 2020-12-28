Muhtarlardan Meclis Başkanı Erdoğan'a ziyaret

İl genel meclisi başkanı Mehmet Can Erdoğan ve meclis üyelerinin Adıyaman'a hizmet noktasında uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Adıyaman köy ve mahalle muhtarları mesleki dayanışma derneği başkanı Abdulkadir Geylani Taş; "İl Genel Meclisi Başkanımız makamındaki odasında oturup sadece mesai tamamlamakla kalmayıp, her fırsatta özellikle kırsal alanda 453 köy ve 507 Mezraya tek tek giderek sorun ve sıkıntıları yerinde tespit ederek, çözümü konusunda çaba sarf etmiştir. Bunun yanı sıra muhtarlar ile yapmış oldukları istişareler ve bölgeye yapmış oldukları hizmetler ile takdir kazanmıştır. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

"TEŞEKKÜR EDERİM"



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan; "Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma derneği başkanı Abdulkadir Geylani taş ve yönetim kurulu üyeleri gerek dernek çatısı altında, gerekse de muhtarı oldukları mahalleri adına ellerinden geleni yapmaktalar. Başkan Abdulkadir Geylani Taş başta olmak üzere muhtarlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili her türlü sorun ve sıkıntının takipçisi olmaktalar. Bizlerde muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile Adıyaman'a hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bugünde bizlere nezaket ziyaretinde bulunan değerli muhtarlarımıza ziyaretlerinden ve takdim etmiş oldukları plaketten ötürü teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

PLAKET VERİLDİ



Ziyaret sonunda başkan Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği ve muhtarlar adına İl genel meclisi başkanı Mehmet Can Erdoğan'a çalışmalarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.