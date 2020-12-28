Muradiye Şelalesi dondu…

Her mevsim ayrı güzelliklere bürünerek binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kış aylarında Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle hayran bırakıyor.

DONAN ŞELALE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURUYOR



Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede Bendimahi Çayı üzerindeki şelalenin bir kısmı dondu. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki şelalenin buzla kaplı görüntüsü ve soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında oluşan kırağı, doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle Bendimahi Çayı'nın yüzeyi de buz tuttu. Bölgedeki fotoğraf sanatçıları da kısmen donan Muradiye Şelalesi'ni ve yüzeyi buzla kaplanan Bendimahi Çayı'nı fotoğrafladı.