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dondu…

'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası , soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Şelalenin kısmen donması ise görsel bir şölen oluşturdu. Şelalenin görsel şölen oluşturması ise fotoğraf tutkunlarının ilgisinden kaçmadı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:43 ABONE OL
Muradiye Şelalesi dondu…

Her mevsim ayrı güzelliklere bürünerek binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kış aylarında Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle hayran bırakıyor.

DONAN ŞELALE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURUYOR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede Bendimahi Çayı üzerindeki şelalenin bir kısmı dondu. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki şelalenin buzla kaplı görüntüsü ve soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında oluşan kırağı, doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle Bendimahi Çayı'nın yüzeyi de buz tuttu. Bölgedeki fotoğraf sanatçıları da kısmen donan Muradiye Şelalesi'ni ve yüzeyi buzla kaplanan Bendimahi Çayı'nı fotoğrafladı.

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Muradiye Şelalesi dondu…
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