Oğlunu kurtarmak isterken öldürüldü

Aksaray'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada 53 yaşındaki gurbetçi Salim Tuğ, önlerini kesen şüpheliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Avusturya'dan memleketi Aksaray'a gelen Tuğ ailesi, Karacaören köyündeki akraba ziyaretinden sonra kent merkezine dönmek için yola çıktı. Yaşar Tuğ (26) idaresindeki otomobil, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir araç sürücüsü ile seyir halindeyken yol verme nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Tuğ'un arkasından seyreden araç selektör ve korna yaparak Tuğ'u rahatsız etti. Bir süre sonra arkadaki araç ve yine onunla birlikte olduğu öğrenilen 2 araçtan toplam 8 kişi Tuğ ailesinin önünü kesti.

OĞLUNU DÖVÜP, BABASINI ÖLDÜRDÜLER

8 şüpheli aşağıya indirdikleri Yaşar Tuğ'u dövmeye başladı. Oğlunu kurtarmak için arabadan inen Salim Tuğ, şüpheliler tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Salim Tuğ'un yeri yığılması üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salim Tuğ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darp edilen Yaşar Tuğ'un durumunun ise iyi olduğu belirtildi.



Baba Salim Tuğ

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri şüphelilerin kaçış istikametine göre çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 3 araç ve içerisindeki 8 şüpheliyi Taşpınar mevki yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Abdulkadir Ö. (29), Hüseyin T. (32), Kuddusi K. (32), Abdulbaki K. (24), Muhammet Mustafa K. (24), Hakan K. (29), İbrahim K. (21) ve Tuncay I.'ya (46) sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 25 bin 200 lira para cezası kesildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.